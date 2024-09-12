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        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gizligider, Aksaray'da üreticilerle buluştu

        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Aksaray'da üreticilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 15:55 Güncelleme: 12.09.2024 - 15:55
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        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gizligider, Aksaray'da üreticilerle buluştu
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        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Aksaray'da üreticilerle bir araya geldi.

        Gizligider, Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu'nu makamında ziyaret etti.

        Daha sonra Aksaray Ziraat Odası'na geçen Gizligider, üreticilerle bir araya geldi. Gizligider, burada yaptığı konuşmada, iklim değişikliği, jeopolitik süreçler ve doğal afetler karşısında devletin hazırlıklı olduğunu, bu zorlukları aşmak için yoğun bir şekilde çalıştığını vurguladı.

        Tarım sektörünün dış faktörlere açık olduğunu, suyun ve diğer doğal kaynakların sınırlı olduğunu dile getiren Gizligider, "Türkiye'nin 2050'de 105 milyon nüfusa ulaşacağı ve bu nüfusu doyurmak için gıda üretiminde büyük bir artış gerekeceği öngörülüyor. Su kaynakları azalıyor. Su stratejik bir öneme sahip, bu nedenle suyu verimli kullanmak zorundayız." dedi.

        Türkiye'nin tarım sektöründe hedeflerinin yüksek olduğuna dikkati çeken Gizligider, hububat üretimini yıllık 39,5 milyon tona çıkarmayı amaçladıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Bu, yüzde 13'lük bir artış anlamına geliyor. Ayrıca, bazı illerde buğday üretiminde yüzde 17.01'lik bir artış hedefleniyor. Yağlı tohumlar için de 4,6 milyon ton olan ortalama üretimin 5,6 milyon tona çıkarılması öngörülüyor, yani yüzde 22'lik bir artış öngörülüyor. Destekleme sisteminde değişiklikler yapıldı. Destekler üretim döneminden önce açıklanacak. Çiftçiler, hangi ürünleri ekeceklerine karar verirken ne tür destekler alacaklarını bilecekler. Bu planlama 2025 yılı için öneriliyor ve 2027-2030 dönemini kapsayacak şekilde genişletilecek."

        Tarım destekleri arasında yer alan mazot ve gübre yardımlarının artırılacağını, bazı ürünlerde bu yardımların üç katına çıkacağını anlatan Gizligider, stratejik ürünlerde desteklerin artırılacağını dile getirdi.

        Gizligider, patates üretimi üzerine odaklanılacağını ve bu üretimle ilgili detaylı planlamalar yapılacağını belirterek, planlamanın, bölge ve işletme bazında yapılacağını, arsa yeterliliği gibi faktörlerin dikkate alınacağını bildirdi.

        Türkiye'nin tarımda su kullanımını optimize etmek için kapalı sulama sistemlerine geçiş yapacaklarını ve bu sistemlerin maliyetleri düşüreceğini aktaran Gizligider, "Güneş enerjisiyle çalışan sulama sistemleri üzerinde de çalışmalar yapılıyor." ifadesini kullandı.

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