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        Aksaray'da medya temsilcileri Ihlara Vadisi ile Selime Katedrali'ni kuş bakışı izledi

        Aksaray'da görevli yerel ve ulusal medya temsilcileri, Ihlara Vadisi ve Selime Katedrali'nde sıcak hava balon turuna katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 11:44 Güncelleme: 13.09.2024 - 11:51
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        Aksaray'da medya temsilcileri Ihlara Vadisi ile Selime Katedrali'ni kuş bakışı izledi
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        Aksaray'da görevli yerel ve ulusal medya temsilcileri, Ihlara Vadisi ve Selime Katedrali'nde sıcak hava balon turuna katıldı.

        ​​​​​​​Belisırma köyünde başlayan uçuş, Ihlara Vadisi'ni takip ederek Selime Katedrali'nde sona erdi.

        Firma yetkilisi Yılmaz İlhan, gazetecilere, Aksaraylı iş insanı Yücel Şimşek'in girişimleriyle Ihlara Vadisi'nde balon turlarının yeniden başladığını söyledi.

        Dünyanın en güzel kanyonlarından biri olan Ihlara Vadisi'nde uçmanın keyifli olduğunu belirten İlhan, şöyle konuştu:

        "Bölgeye gelen turistler, duvar gibi dik, derin ve dar vadinin tabanındaki Melendiz Çayı'nın kıyısında, 3,5 ile 7 ve 14 kilometrelik 3 güzergahta trekking yapma imkanı buluyor. Bunun yanı sıra bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerimiz Ihlara Vadisi'ni, kuş bakışı görme imkanı buluyor. İş insanımız sağ olsun güzel bir fiyat açıkladı. 40 avro ödeyen turistler bu keyifli uçuş deneyimleyebilecek. Başta Aksaraylı hemşerilerimiz olmak üzere herkesi Ihlara Vadisi'nde balon turu yapmaya bekliyoruz. Gelen misafirlerimiz sıcak hava balon turu heyecanını anbean yaşayacak."

        Aksaray Kanal 68 Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Nazmi Çalışkan ise yaklaşık 1 yıldır devam eden sıcak hava balon turlarıyla ilgili program için bölgeye geldiklerini ifade etti.

        Balon turunun çok keyifli olduğunu aktaran Çalışkan, "Ihlara Vadisi'ni kuş bakışı izledik, görmediğimiz yerlerini gördük. Müthiş bir organizasyon, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Kapadokya bölgesine göre fiyatları da oldukça uygun." diye konuştu.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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