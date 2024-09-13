Aksaray'da otomobille çarpışan motosikletteki sürücü öldü
Aksaray'da otomobille çarpışan motosikletteki sürücü hayatını kaybetti.
Aksaray'da otomobille çarpışan motosikletteki sürücü hayatını kaybetti.
Nuh Bulut yönetimindeki 34 ZV 1446 plakalı otomobil, Hacılar Harmanı Mahallesi'ndeki otogar yolunda Erdoğan Görgülü (55) idaresindeki 06 TUN 79 plakalı motosikletle çarpıştı.
Görgülü'nün ağır yaralandığı kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık görevlileri ile polis ekibi sevk edildi.
Sağlık görevlilerince Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Görgülü, kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü Bulut ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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