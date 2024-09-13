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        Aksaray'da otomobille çarpışan motosikletteki sürücü öldü

        Aksaray'da otomobille çarpışan motosikletteki sürücü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 23:13 Güncelleme: 13.09.2024 - 23:13
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        Aksaray'da otomobille çarpışan motosikletteki sürücü öldü
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        Aksaray'da otomobille çarpışan motosikletteki sürücü hayatını kaybetti.

        Nuh Bulut yönetimindeki 34 ZV 1446 plakalı otomobil, Hacılar Harmanı Mahallesi'ndeki otogar yolunda Erdoğan Görgülü (55) idaresindeki 06 TUN 79 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Görgülü'nün ağır yaralandığı kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık görevlileri ile polis ekibi sevk edildi.

        Sağlık görevlilerince Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Görgülü, kurtarılamadı.

        Otomobil sürücüsü Bulut ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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