Aksaray'da otomobille çarpışan motosikletteki sürücü öldü

Otomobil sürücüsü Bulut ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Görgülü'nün ağır yaralandığı kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık görevlileri ile polis ekibi sevk edildi.

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