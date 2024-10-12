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        MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı'nın babası son yolculuğuna uğurlandı

        MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı'nın vefat eden babası Yaşar Kaşlı'nın cenazesi, toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 16:19 Güncelleme: 12.10.2024 - 16:19
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        MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı'nın babası son yolculuğuna uğurlandı
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        MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı'nın vefat eden babası Yaşar Kaşlı'nın cenazesi, toprağa verildi.

        Sabah namazı için kalktığı sırada fenalaşan ve kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybeden Kaşlı için Somuncu Baba mezarlığında ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.

        Kaşlı'nın ailesi ve dostlarının yanı sıra sevenlerinin katıldığı törende, milletvekili Kaşlı ve ailesi taziyeleri kabul etti.

        Kaşlı'nın cenazesi, cenaze namazının ardından Evrah Kabristanlığına defnedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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