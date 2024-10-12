MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı'nın babası son yolculuğuna uğurlandı
MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı'nın vefat eden babası Yaşar Kaşlı'nın cenazesi, toprağa verildi.
MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı'nın vefat eden babası Yaşar Kaşlı'nın cenazesi, toprağa verildi.
Sabah namazı için kalktığı sırada fenalaşan ve kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybeden Kaşlı için Somuncu Baba mezarlığında ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.
Kaşlı'nın ailesi ve dostlarının yanı sıra sevenlerinin katıldığı törende, milletvekili Kaşlı ve ailesi taziyeleri kabul etti.
Kaşlı'nın cenazesi, cenaze namazının ardından Evrah Kabristanlığına defnedildi.
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