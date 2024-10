Aksaray 6. Kitap Günleri'nin resmi açılışı yapıldı

Hafta sonu başlayah Aksaray 6. Kitap Günleri için açılış töreni düzenlendi.

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Fatih Mahallesi'ndeki Kapalı Pazar Fuar Alanı'nda düzenlenen törende, etkinliğin amacının vatandaşları daha fazla kitap ve yazarla buluşturmak olduğunu söyledi.

Gençlere ve çocuklara verilebilecek en güzel miraslardan birinin onlara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak olduğunu vurgulayan Kumbuzoğlu, "Evimizde birçok etkinlik yapıp misafirler ağırlıyoruz. Şimdi size soruyorum, çocuklarımızla baş başa hiç kitap okuyor muyuz? Günde yarım saat, bir saat, haftada bir an bile olsa çocuklarımızla kitap okuyor muyuz? Bu çok önemli bir konu. Her gün bu alışkanlığı kazanmamız gerekiyor. Kitabı otobüste, durakta, dolmuşta, her yerde okuyacağız." dedi.