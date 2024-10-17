Aksaray'da çıkan tartışmada resepsiyon görevlisi bıçakla ağır yaralandı
Aksaray'da çıkan kavgada resepsiyon görevlisi bıçakla yaralandı.
Aksaray'da çıkan kavgada resepsiyon görevlisi bıçakla yaralandı.
S.K. (30), Taşpazar Mahallesi'ndeki otelde resepsiyon görevlisi Ahmet Kaya ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı.
Kavgaya dönüşen olayda S.K, Kaya'yı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kaya'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis ekipleri, şüpheli S.K'yi saklandığı ikamette gözaltına aldı.
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