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        Aksaray'da çıkan tartışmada resepsiyon görevlisi bıçakla ağır yaralandı

        Aksaray'da çıkan kavgada resepsiyon görevlisi bıçakla yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 13:46 Güncelleme: 17.10.2024 - 13:46
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        Aksaray'da çıkan tartışmada resepsiyon görevlisi bıçakla ağır yaralandı
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        Aksaray'da çıkan kavgada resepsiyon görevlisi bıçakla yaralandı.

        S.K. (30), Taşpazar Mahallesi'ndeki otelde resepsiyon görevlisi Ahmet Kaya ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı.

        Kavgaya dönüşen olayda S.K, Kaya'yı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kaya'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Polis ekipleri, şüpheli S.K'yi saklandığı ikamette gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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