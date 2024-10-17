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        Aksaray'da resepsiyon görevlisini bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı

        Aksaray'da resepsiyon görevlisinin bıçakla yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 16:28 Güncelleme: 17.10.2024 - 16:42
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        Aksaray'da resepsiyon görevlisini bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı
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        Aksaray'da resepsiyon görevlisinin bıçakla yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, S.K. (30), Taşpazar Mahallesi'ndeki otelde resepsiyon görevlisi Ahmet Kaya ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada S.K, Kaya'yı bıçakla yaralayıp kaçtı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

        Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kaya'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Polis ekiplerince yakalanan S.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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