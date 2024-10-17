Aksaray'da resepsiyon görevlisini bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, S.K. (30), Taşpazar Mahallesi'ndeki otelde resepsiyon görevlisi Ahmet Kaya ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

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