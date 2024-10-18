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        Aksaray'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi öldü, 20 kişi yaralandı

        Aksaray'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 08:03 Güncelleme: 18.10.2024 - 08:03
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        Aksaray'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi öldü, 20 kişi yaralandı
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        Aksaray'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

        Aksaray-Ankara kara yolu Acıpınar Mevkisi'nde sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen yolcu otobüsü devrildi.

        Olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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