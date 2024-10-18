Aksaray'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi öldü, 20 kişi yaralandı
Aksaray'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.
Aksaray'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.
Aksaray-Ankara kara yolu Acıpınar Mevkisi'nde sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen yolcu otobüsü devrildi.
Olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.
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