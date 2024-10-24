Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        Aksaray'da bir kamyonda 500 bin makaron ele geçirildi

        Aksaray'da 500 bin makaronun (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildiği kamyonun sürücüsü gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 09:25 Güncelleme: 24.10.2024 - 09:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aksaray'da bir kamyonda 500 bin makaron ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aksaray'da 500 bin makaronun (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildiği kamyonun sürücüsü gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Aksaray-Adana kara yolunda bir kamyonu durdurdu.

        Araçtaki aramada, gümrük kaçağı 500 bin makaron bulundu.

        Kamyon sürücüsü M.S. (40) gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TUSAŞ'a terör saldırısı!
        TUSAŞ'a terör saldırısı!
        Doğum günü çiçeğini alırken şehit ettiler! Yüreğimize gömdük sizi!
        Doğum günü çiçeğini alırken şehit ettiler! Yüreğimize gömdük sizi!
        İşte TUSAŞ'a saldıran o teröristler ve saldırı anı
        İşte TUSAŞ'a saldıran o teröristler ve saldırı anı
        Şehit edilen taksi şoförünün babası: Oğlumu sırtından vurmuşlar
        Şehit edilen taksi şoförünün babası: Oğlumu sırtından vurmuşlar
        MSB: 32 hedef başarılı şekilde imha edildi
        MSB: 32 hedef başarılı şekilde imha edildi
        'Kirli eller kırılacak'
        'Kirli eller kırılacak'
        TUSAŞ'taki terör saldırısına siyasilerden peş peşe tepkiler
        TUSAŞ'taki terör saldırısına siyasilerden peş peşe tepkiler
        Korkma!
        Korkma!
        NATO ve BM Genel Sekreterlerinden TUSAŞ açıklaması
        NATO ve BM Genel Sekreterlerinden TUSAŞ açıklaması
        İlaca zam geldi
        İlaca zam geldi
        Yine duran top, yine gol!
        Yine duran top, yine gol!
        Kaç emekli 80 bin TL alıyor?
        Kaç emekli 80 bin TL alıyor?
        Rusya: Bu felaketle sonuçlanacak
        Rusya: Bu felaketle sonuçlanacak
        İsrail medyası: Tel Aviv İran'a saldırmak üzere
        İsrail medyası: Tel Aviv İran'a saldırmak üzere
        Harris Trump'ın 'faşist' olduğunu düşünüyor mu?
        Harris Trump'ın 'faşist' olduğunu düşünüyor mu?
        2025'te seyahat edilebilecek en iyi yerler
        2025'te seyahat edilebilecek en iyi yerler
        Sıradışı partiye baskın: Çok sayıda gözaltı var
        Sıradışı partiye baskın: Çok sayıda gözaltı var
        "Korku filmi bu kez kabusa dönüşmedi"
        "Korku filmi bu kez kabusa dönüşmedi"
        Bebek katili çetenin 2 numarası da 6 ay hapis yatmış!
        Bebek katili çetenin 2 numarası da 6 ay hapis yatmış!
        Arda Güler'e dev talip!
        Arda Güler'e dev talip!

        Benzer Haberler

        Aksaray'da bir kadın, eski eşi ve kız arkadaşı tarafından darbedildi
        Aksaray'da bir kadın, eski eşi ve kız arkadaşı tarafından darbedildi
        Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
        Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
        3'üncü kattan merdiven boşluğuna düşen işçi yaralandı
        3'üncü kattan merdiven boşluğuna düşen işçi yaralandı
        Aksaray Üniversitesi öğrencilerine "Genç Kartla" yüzde 20'ye varan indirim...
        Aksaray Üniversitesi öğrencilerine "Genç Kartla" yüzde 20'ye varan indirim...
        15 Temmuz gazilerinden "Şehitlerimizin elleri ahirette FETÖ elebaşının yaka...
        15 Temmuz gazilerinden "Şehitlerimizin elleri ahirette FETÖ elebaşının yaka...
        Aksaray'da otobüsün devrildiği kazada ölü sayısı 7'ye yükseldi
        Aksaray'da otobüsün devrildiği kazada ölü sayısı 7'ye yükseldi