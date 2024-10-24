Aksaray'da bir kamyonda 500 bin makaron ele geçirildi
Aksaray'da 500 bin makaronun (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildiği kamyonun sürücüsü gözaltına alındı.
Aksaray'da 500 bin makaronun (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildiği kamyonun sürücüsü gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Aksaray-Adana kara yolunda bir kamyonu durdurdu.
Araçtaki aramada, gümrük kaçağı 500 bin makaron bulundu.
Kamyon sürücüsü M.S. (40) gözaltına alındı.
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