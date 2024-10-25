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        Aksaray'da kaçak cep telefonu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

        Aksaray'da gümrük kaçağı 6 cep telefonu ve 3 elektronik eşya ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 11:56 Güncelleme: 25.10.2024 - 11:56
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        Aksaray'da kaçak cep telefonu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı
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        Aksaray'da gümrük kaçağı 6 cep telefonu ve 3 elektronik eşya ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, N.F.B'nin (25) kent merkezindeki ikametinde, 6 cep telefonu ve 3 elektronik eşya ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüphelinin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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