Aksaray'da kaçak cep telefonu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı
Aksaray'da gümrük kaçağı 6 cep telefonu ve 3 elektronik eşya ele geçirildi.
Aksaray'da gümrük kaçağı 6 cep telefonu ve 3 elektronik eşya ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, N.F.B'nin (25) kent merkezindeki ikametinde, 6 cep telefonu ve 3 elektronik eşya ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelinin, emniyetteki işlemleri sürüyor.
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