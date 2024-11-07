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        Aksaray Valisi Kumbuzoğlu, turizm istişare toplantısına katıldı

        Aksaray'da turizm istişare toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 10:24 Güncelleme: 07.11.2024 - 11:13
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        Aksaray Valisi Kumbuzoğlu, turizm istişare toplantısına katıldı
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        Aksaray'da turizm istişare toplantısı düzenlendi.

        Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu başkanlığında Güzelyurt ilçesinde gerçekleştirilen toplantıya birim amirleri ve sivil toplum kuruluşları katıldı.

        Kumbuzoğlu, gazetecilere, el ele vererek kentin turizmini geliştireceklerini, artık sonuçlara yönelik adımların atılması gerektiğini söyledi.

        Aksaray'a gelen ziyaretçi sayısının her geçen yıl artığını, kentin turizm kapasitesinin Nevşehir'den daha az olmadığını anlatan Kumbuzoğlu, şöyle konuştu:

        "Dünyaca ünlü Ihlara Vadisi, Selime Katedrali, yeraltı şehirleri ile Güzelyurt'un doğal güzellikleriyle görenlerin hayran kaldığı tarihi konakları var. Bizim tanıtıma ihtiyacımız var. Bu noktada öncelik sırası belirleyerek turizm değerlerimizi tanıtım araçlarını kullanarak anlatmamız gerekiyor. Bakanlarımızla görüşüyoruz. Kendilerine Aksaray'ın turizm potansiyelini anlatıyor, bilgi veriyorum. Biz turizmde etkili olmak istiyorsak, turizm altyapısını güçlendirerek tanıtım ve yeni projeler için kaynaklar oluşturmalıyız."

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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