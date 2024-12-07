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        Aksaray'da sahte alkol operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Aksaray'da düzenlenen sahte alkol operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 12:59 Güncelleme: 07.12.2024 - 13:19
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        Aksaray'da sahte alkol operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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        Aksaray'da düzenlenen sahte alkol operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ürettikleri sahte alkolü yılbaşında piyasaya sürmeye hazırlanan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

        Kent merkezinde 3 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 23 litre sahte alkol, sigara sarma makinesi, 85 kilogram kıyılmış tütün ve 14 bin 400 makaron ele geçirildi.

        Polis ekipleri, H.T. (55), S.D. (57) ve R.T'yi (61) gözaltına aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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