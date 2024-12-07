Aksaray'da sahte alkol operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Kent merkezinde 3 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 23 litre sahte alkol, sigara sarma makinesi, 85 kilogram kıyılmış tütün ve 14 bin 400 makaron ele geçirildi.

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