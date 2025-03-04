Eskil'de Kurumlar Arası Salon Futsal Turnuvası başladı

Aksaray'da Eskil Kaymakamlığı tarafından düzenlenen Kurumlar Arası Salon Futbolu (futsal) Turnuvası başladı.

Eskil Spor Salonu'ndaki turnuvaya kamu kurumlarının oluşturduğu 16 takım katılıyor.

Eskil Kaymakamı Fuat Yurddaş, sporun sadece bir rekabet alanı olmadığını söyledi.

Sporun kaynaşma ve dayanışmanın en güzel yollarından biri olduğunu belirten Yurddaş, "Ramazan ayının manevi atmosferinde bu turnuvanın, ilçemizdeki kurum çalışanlarını bir araya getirerek güzel anılar bırakılacağı hedefindeyiz. Tüm takımlara başarılar diliyorum. En büyük temennimiz, fair-play ruhuyla centilmence bir mücadele olmasıdır." diye konuştu.

Yurddaş'ın başlama vuruşunu yapmasıyla turnuva başladı.