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        Aksaray'da fren yerine gaza bastığı otomobil markete giren sürücü yaralandı

        Aksaray'da sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobil, markete girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 15:26 Güncelleme: 14.03.2025 - 15:26
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        Aksaray'da fren yerine gaza bastığı otomobil markete giren sürücü yaralandı
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        Aksaray'da sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobil, markete girdi.

        Hassas Mahallesi'ndeki marketin otoparkına aracını park etmek isteyen Sibel D. fren yerine gaza bastı.

        Kontrolden çıkan otomobil, markete girdi.

        Markette alışveriş yapan 3 kişi, aracı son anda fark edip uzaklaştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Yaralanan sürücü Sibel D, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Kaza anı marketin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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