Aksaray'da fren yerine gaza bastığı otomobil markete giren sürücü yaralandı
Aksaray'da sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobil, markete girdi.
Aksaray'da sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobil, markete girdi.
Hassas Mahallesi'ndeki marketin otoparkına aracını park etmek isteyen Sibel D. fren yerine gaza bastı.
Kontrolden çıkan otomobil, markete girdi.
Markette alışveriş yapan 3 kişi, aracı son anda fark edip uzaklaştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralanan sürücü Sibel D, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaza anı marketin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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