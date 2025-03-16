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        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 15:27 Güncelleme: 16.03.2025 - 15:27
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        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
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        Salon:Aksaray

        Hakemler:Ramazan Demiröz, Gürhan Gül

        Kuzeyboru: Dimitrova, Buket Gülübay, Kurilo, Ayşe Çürük, Lazareva, Janset Cemre Erkul (Dilek Kınık Ekşi, Aleyna Sevim, Güldeniz Önal)

        Fenerbahçe Medicana: Fedorovtseva, Arelya Karasoy, Aslı Kalaç, Melissa Vargas, Ana Cristina, Hristina Vuchkova (Gizem Örge, Eda Erdem, Safronova)

        Setler: 22-25, 16-25, 25-17, 19-25

        Süre: 105 dakika

        AKSARAY

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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