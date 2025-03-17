Eskilli Furkan Selam Cirit, Türkiye şampiyonu oldu

Aksaray'ın Eskil ilçesinde 13 yaşındaki Furkan Selam Cirit, U14 kategorisinde 2000 metre yürüyüş de Türkiye şampiyonu oldu.

Eskil Belediye Başkanı Mustafa Zavlak, Bursa'da düzenlenen Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası'nda şampiyon olan Eskil Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Furkan Selam Ciri'i tebrik etti.

Eskil Tuz Gölüspor Kulübü, atletizm dalında en büyük başarısına imza attığını belirten Zavlak, "Bu başarıda en büyük pay antrenörümüz Ayhan Sağlam'a aittir. Kendisini yakından takip ediyorum, gerçekten özverili çalışarak başarıları elde etti. 13 yaşındaki genç kardeşim Furkan Selam'ı 2000 metre yürüyüşünde şampiyon olmasını bir kez daha tebrik ediyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Başarılarınız daim olsun." dedi.