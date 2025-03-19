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        Aksaray'da şehit ailesine Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi

        Şehit İstihkam Uzman Onbaşı Lokman Akçağlayan'ın ailesine Devlet Övünç Madalyası ve Beratı törenle teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 10:11 Güncelleme: 19.03.2025 - 10:21
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        Aksaray'da şehit ailesine Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi
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        Şehit İstihkam Uzman Onbaşı Lokman Akçağlayan'ın ailesine Devlet Övünç Madalyası ve Beratı törenle teslim edildi.

        Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, valilikte düzenlenen törende, şehit Akçağlayan'ın babası Nurettin Akçağlayan'a Devlet Övünç Madalyası ve Beratı takdim etti.

        Kumbuzoğlu, Türk milletinin tarihinin destan ve zaferlerle dolu olduğunu söyledi.

        Vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü ve tüm kutsal değerler için şehit olanlara Allah'tan rahmet dileyen Kumbuzoğlu, "Vatan, bayrak ve ezan için şehit düşen vatan evlatları asla unutulmayacak. Şehitlerimizin emanetleri olan ailelerinin her zaman yanındayız. Şehit Lokman'ımız kalbimizde tüm şehitlerimizden Allah razı olsun. Mekanlarını cennet eylesin. Rabbim bizleri onlara layık etsin." diye konuştu.

        Törene, şehit Akçağlayan'ın annesi Sultan Akçağlayan ve kız kardeşi Fatma Gül Canbolat katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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