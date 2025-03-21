Çevik kuvvet noktasının maskotu kedi, polisleri nöbette de yalnız bırakmıyor

ZEKERİYA KARADAVUT - Aksaray'da sığındığı çevik kuvvet noktasında sahiplenilen ve "Panda" adı verilen kedi, polislerin yanından hiç ayrılmıyor.

Kent merkezindeki 15 Temmuz Milli İrade Meydanı Çevik Kuvvet Bekleme Noktası'nda görevli Aslıhan Ulubaş ve Tuğçe Candan, yaklaşık bir yıl önce yerleşkelerinin karşısındaki çalıların altında bitkin halde kedi yavrusu buldu. Yeni doğduğu anlaşılan kedi, polis merkezine götürüldü.

Bazı ihtiyaçlarının Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekiplerince karşılandığı kediyle, merkezde görevli personel yakından ilgileniyor.

- "Panda ne zamana kadar yanımda olursa, ben de hep onun yanında olacağım"

"Panda" ile ilgilenen polis memurlarından Ulubaş, AA muhabirine, kedileri çok sevdiğini, evinde de 2 kedi beslediğini söyledi.

Nöbet tuttukları sırada çalıların altında buldukları kediyle o günden bu yana ayrılmadıklarını anlatan Ulubaş, şöyle konuştu:

"İlk karşılaştığımızda yavruydu. Süt, mama ve suyunu verdik, bakımlarını yaptık. Böylelikle bize alıştı. Adını renginden dolayı 'Panda' koydum. Burada kedimize bakıyoruz. Sabah nöbete geldiğimde beni bekliyor. Minibüsten indiğimi görünce hemen bana doğru koşuyor. İlk işim mamasını vermek oluyor. Ondan sonra da görevimize başlıyoruz. Kış mevsiminde özel ilgilendik. Akşam çıkarken arkadaşlarımdan özellikle mamalarını ve sularını koymalarını istedim. İyi bir hayvansever olarak sahipsiz hayvanlara da destek oluyorum. Panda ne zamana kadar yanımda olursa, ben de hep onun yanında olacağım."

- "Bizimle birlikte etrafa göz kulak oluyor desek yanlış olmaz"

Polis memurlarından Candan ise bekleme noktasında kentin güvenliğinden sorumlu olduğunu ifade etti.

"Panda"nın kendileriyle nöbet tuttuğunu, artık noktanın vazgeçilmezi haline geldiğini vurgulayan Candan, şunları kaydetti:

"Kışın kaloriferin yanında yattı. Bizimle birlikte etrafa göz kulak oluyor desek yanlış olmaz. Çok seviyoruz. Bütün arkadaşlarımızla bakıyoruz. Haftanın 5 günü buradayız. İzinli olduğum günde de mamasını yediğinden emin olmak için bazen arkadaşlarımızı arıyorum, bazen de buraya yakınsam gelerek kontrol ediyorum."