Eskil Kaymakamı Yurddaş, "Dilimizin Zenginlikleri" sergisinin açılışını yaptı

Eskil'de "Dilimizin Zenginlikleri" sergisinin açılışı yapıldı.

Cumhuriyet İlkokulu'nu ziyaret eden Eskil Kaymakamı Fuat Yurddaş, açılışını yaptığı sergide, atasözleri ve deyimlerin Türk kültürünün önemli bir parçası olduğunu söyledi.

Atasözleri ve deyimlerin gelecek nesillere aktarılması gereken önemli bir miras olduğunu vurgulayan Yurddaş, "Bugün Cumhuriyet İlkokulu'nda öğrencilerimizin hazırladığı bu güzel sergiyi görmekten büyük mutluluk duydum. Dilimizin Zenginlikleri Projesi kapsamında yapılan bu çalışmalar, öğrencilerimizin dilimize olan duyarlılığını ve yaratıcılığını göstermesi açısından çok değerli." diye konuştu.