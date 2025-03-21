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        Eskil Kaymakamı Yurddaş, "Dilimizin Zenginlikleri" sergisinin açılışını yaptı

        Eskil'de "Dilimizin Zenginlikleri" sergisinin açılışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 12:42 Güncelleme: 21.03.2025 - 12:42
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        Eskil Kaymakamı Yurddaş, "Dilimizin Zenginlikleri" sergisinin açılışını yaptı
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        Eskil'de "Dilimizin Zenginlikleri" sergisinin açılışı yapıldı.

        Cumhuriyet İlkokulu'nu ziyaret eden Eskil Kaymakamı Fuat Yurddaş, açılışını yaptığı sergide, atasözleri ve deyimlerin Türk kültürünün önemli bir parçası olduğunu söyledi.

        Atasözleri ve deyimlerin gelecek nesillere aktarılması gereken önemli bir miras olduğunu vurgulayan Yurddaş, "Bugün Cumhuriyet İlkokulu'nda öğrencilerimizin hazırladığı bu güzel sergiyi görmekten büyük mutluluk duydum. Dilimizin Zenginlikleri Projesi kapsamında yapılan bu çalışmalar, öğrencilerimizin dilimize olan duyarlılığını ve yaratıcılığını göstermesi açısından çok değerli." diye konuştu.

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