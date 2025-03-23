Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi play-off
Salon:Aksaray
Hakemler:Zafer Özmen, Bektaş Kalender
Kuzeyboru: Dimitrova, Gamze Kılıç, Kurilo, Ayşe Çürük, Lazareva, Janset Cemre Erkul (Dilek Kınık Ekşi)
Zerenspor: Uzelac, Yasemin Şahin, Şeyma Ercan Küçükaslan, Fabris, Malinov, Kübra Akman (Ceren Önal)
Setler: 25-17, 25-21, 22-25, 21-25, 15-17
Süre: 132 dakika
AKSARAY
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