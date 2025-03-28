Saadet Partisi Aksaray İl Başkanlığı iftar programında buluştu

Arık ise programa katılanlara teşekkür etti.

Manevi duygularla dolu ramazan ayını geçirmenin mutluluğu içinde olduklarını belirten Aydın, birlik ve beraberlik içinde Ramazan Bayramını idrak edeceklerini kaydetti.

Bir düğün salonunda düzenlenen programa Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Birol Aydın, İl Başkanı Vahit Arık ile çok sayıda partili katıldı.

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