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        Saadet Partisi Aksaray İl Başkanlığı iftar programında buluştu

        Saadet Partisi Aksaray İl Başkanlığı iftar programında bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 10:02 Güncelleme: 28.03.2025 - 10:11
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        Saadet Partisi Aksaray İl Başkanlığı iftar programında buluştu
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        Saadet Partisi Aksaray İl Başkanlığı iftar programında bir araya geldi.

        Bir düğün salonunda düzenlenen programa Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Birol Aydın, İl Başkanı Vahit Arık ile çok sayıda partili katıldı.

        Aydın, tüm İslam aleminin yaklaşan Ramazan Bayramını kutladı.

        Manevi duygularla dolu ramazan ayını geçirmenin mutluluğu içinde olduklarını belirten Aydın, birlik ve beraberlik içinde Ramazan Bayramını idrak edeceklerini kaydetti.

        Arık ise programa katılanlara teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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