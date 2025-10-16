Aksaray'da 4 kişinin öldüğü kazaya ilişkin minibüs sürücüsü tedavisinin ardından gözaltına alındı

Kazada, Jandarma Astsubay Çavuş Kemal Özgür ve Jandarma Uzman Çavuş Arif Özdemir şehit olmuş, minibüsteki Hışır Cihan olay yerinde hayatını kaybetmişti. Yaralılardan Sezai Karabulut ise tedavi gördüğü Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşam mücadelesini kaybetmişti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.