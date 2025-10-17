Aksaray'da kafasına kereste düşen çocuk öldü
Aksaray'ın Eskil ilçesinde kafasına kereste düşen çocuk hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Sokarıklı köyünde bir mobilya atölyesinde çalışan Ruhi Can Ç'nin (16) üzerine iskelede duran kereste düştü.
İhbar üzerine iş yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerince durumu kontrol edilen Ruhi Can Ç'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Ceset, incelemenin ardından otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
