Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        Aksaray'da kafasına kereste düşen çocuk öldü

        Aksaray'ın Eskil ilçesinde kafasına kereste düşen çocuk hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2025 - 17:28 Güncelleme: 17.10.2025 - 17:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aksaray'da kafasına kereste düşen çocuk öldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Aksaray'ın Eskil ilçesinde kafasına kereste düşen çocuk hayatını kaybetti.

        İlçeye bağlı Sokarıklı köyünde bir mobilya atölyesinde çalışan Ruhi Can Ç'nin (16) üzerine iskelede duran kereste düştü.

        İhbar üzerine iş yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince durumu kontrol edilen Ruhi Can Ç'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Ceset, incelemenin ardından otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Fidan: AB'nin niyet ortaya koyması gerekiyor
        Bakan Fidan: AB'nin niyet ortaya koyması gerekiyor
        "Dezenflasyon süreci yolunda ilerliyor"
        "Dezenflasyon süreci yolunda ilerliyor"
        "Sömürgecilik lekesini taşımamış bir ülkeyiz"
        "Sömürgecilik lekesini taşımamış bir ülkeyiz"
        Mamdani, ABD siyasetinde dengeleri değiştiriyor
        Mamdani, ABD siyasetinde dengeleri değiştiriyor
        İşte 2025'in en çok kazanan 10 futbolcusu
        İşte 2025'in en çok kazanan 10 futbolcusu
        'Kart ihalesi' soruşturmasında 7 tutuklama
        'Kart ihalesi' soruşturmasında 7 tutuklama
        Hafta sonu batıda yağış var!
        Hafta sonu batıda yağış var!
        27 silah, 3 Kalaşnikof, 39 bin hap... 'Bayğara'da 96 tutuklama!
        27 silah, 3 Kalaşnikof, 39 bin hap... 'Bayğara'da 96 tutuklama!
        Çeyrek altın 10 bini aştı
        Çeyrek altın 10 bini aştı
        Bilimsel yayınlarda bildirilen 38. vaka! 20 günlük bebeğe iman tahtası yapıldı
        Bilimsel yayınlarda bildirilen 38. vaka! 20 günlük bebeğe iman tahtası yapıldı
        Trump: Çin lideri Xi Jinping'le iki hafta içinde görüşeceğiz
        Trump: Çin lideri Xi Jinping'le iki hafta içinde görüşeceğiz
        Kanun teklifi TBMM'de
        Kanun teklifi TBMM'de
        5 yaşındaki çocuğunu tekmelemişti... Hakim kararını açıkladı!
        5 yaşındaki çocuğunu tekmelemişti... Hakim kararını açıkladı!
        Yine balıkçılar buldu... Karadeniz'de teçhizat bereketi!
        Yine balıkçılar buldu... Karadeniz'de teçhizat bereketi!
        A Milli Takım yükselişte!
        A Milli Takım yükselişte!
        Sağlığını yapay zekaya emanet edenlere kritik uyarı: Halüsinasyon görüyor
        Sağlığını yapay zekaya emanet edenlere kritik uyarı: Halüsinasyon görüyor
        Okan Buruk'tan zorunlu rotasyon!
        Okan Buruk'tan zorunlu rotasyon!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Eksi elli derecede bile donmuyorlar!
        Eksi elli derecede bile donmuyorlar!
        Kullanılan el kişiliği ne kadar etkiliyor?
        Kullanılan el kişiliği ne kadar etkiliyor?

        Benzer Haberler

        Aksaray'da midesinde uyuşturucu bulunan yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı
        Aksaray'da midesinde uyuşturucu bulunan yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı
        'Yine covid varyantlarını görüyoruz, çok yoğun hastalarımız geliyor'
        'Yine covid varyantlarını görüyoruz, çok yoğun hastalarımız geliyor'
        2 askerin şehit olduğu, 2 sivilin de öldüğü kazada, minibüs sürücüsü tutukl...
        2 askerin şehit olduğu, 2 sivilin de öldüğü kazada, minibüs sürücüsü tutukl...
        Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Aksaray'da 4 kişinin öldüğü kazaya ilişkin minibüs sürücüsü tedavisinin ard...
        Aksaray'da 4 kişinin öldüğü kazaya ilişkin minibüs sürücüsü tedavisinin ard...
        Down sendromlu Ahmet, ailesini kaybettikten sonra zorlukları tek başına aşı...
        Down sendromlu Ahmet, ailesini kaybettikten sonra zorlukları tek başına aşı...