        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        Aksaray'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Aksaray'da alacak meselesinden çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2025 - 10:12 Güncelleme: 05.11.2025 - 10:12
        Aksaray'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Aksaray'da alacak meselesinden çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Alpay Ç. (33) Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikaya giderek Tuğrul P. (38), Ahmet P. (25) ve Emrah P. (51) ile alacak meselesi nedeniyle tartışmaya başladı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine çıkan silahlı kavgada Alpay Ç, tabancayla Tuğrul P, Ahmet P. ve Emrah P'yi yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Tuğrul P, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Jandarma ekipleri Alpay Ç.'yi kısa sürede saklandığı yerde yakaladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

