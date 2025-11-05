Aksaray'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Aksaray'da alacak meselesinden çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Alpay Ç. (33) Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikaya giderek Tuğrul P. (38), Ahmet P. (25) ve Emrah P. (51) ile alacak meselesi nedeniyle tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine çıkan silahlı kavgada Alpay Ç, tabancayla Tuğrul P, Ahmet P. ve Emrah P'yi yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Tuğrul P, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Jandarma ekipleri Alpay Ç.'yi kısa sürede saklandığı yerde yakaladı.
