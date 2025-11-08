Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        İYİ Parti Grup Başkanvekili Kavuncu partisinin Aksaray 4. Olağan İl Kongresi'ne katıldı

        İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, Aksaray 4. Olağan İl Kongresinde partililerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2025 - 16:39 Güncelleme: 08.11.2025 - 16:39
        İYİ Parti Grup Başkanvekili Kavuncu partisinin Aksaray 4. Olağan İl Kongresi'ne katıldı
        İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, Aksaray 4. Olağan İl Kongresinde partililerle bir araya geldi.

        Kavuncu, Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen kongrede, İYİ Parti'nin sekizinci yılını kutladığını, bugünlere kolay gelmediğini söyledi.

        İYİ Parti'nin kuruluşuyla bir araya geldiklerini belirten Kavuncu, "Türkiye çok kritik dönemlerden geçiyor. Onun için bu kongrelerden iyi, güçlü, sağlam, kaliteli ve herkesi kucaklayacak bir yapıyla çıkmak mecburiyetimiz var. Türkiye'nin problemleri TBMM'de konuşulur ve tartışılır. TBMM'de her şeyin tartışılabileceği ve konuşulabileceği bir ortam her zaman vardır. Her şeyi söylüyorlar. Bizi öfkelendirse de üzse de her düşünceyi ve fikri ifade ediyorlar." diye konuştu.

        Kavuncu, İYİ Parti'nin hiçbir siyasi partinin rakibi olmadığını belirterek, "Biz iktidar olmak istiyoruz. Niyeti iktidar olmak isteyen herkes bizim rakibimizdir. Niyeti iktidar olmak istemeyen 'Yüzde 10-15 olsun, oyumuz olsun.' diyenler de bizim muhatabımız değildir." dedi.

        İYİ Partinin iktidar olmak için kurulduğunu ifade eden Kavuncu, partinin bütün güçlüklere rağmen hala ayakta olduğunu dile getirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

