Aksaray'da traktörün altında kalan 2 yaşındaki çocuğun cenazesi toprağa verildi

Muhammet Ünlü kullandığı 68 HS 256 plakalı traktörle Tol Yaylası'ndaki bahçesinde dün, manevra yaptığı sırada kızı Hayrunnisa'ya çarpmış, ağır yaralanan Hayrunnisa, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.