Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        Aksaray'da traktörün altında kalan 2 yaşındaki çocuğun cenazesi toprağa verildi

        Aksaray'ın Eskil ilçesinde babasının kullandığı traktörün altında kalması sonucu hayatını kaybeden 2 yaşındaki çocuğun cenazesi defnedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2025 - 15:59 Güncelleme: 13.11.2025 - 15:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aksaray'da traktörün altında kalan 2 yaşındaki çocuğun cenazesi toprağa verildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Aksaray'ın Eskil ilçesinde babasının kullandığı traktörün altında kalması sonucu hayatını kaybeden 2 yaşındaki çocuğun cenazesi defnedildi.

        Hayrunnisa Ünlü'nün cenazesi Eskil ilçesi Top Yaylası'na getirildi.

        Kılınan cenaze namazının ardından çocuğun cenazesi, dualar eşliğinde Top Yaylası Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Muhammet Ünlü kullandığı 68 HS 256 plakalı traktörle Tol Yaylası'ndaki bahçesinde dün, manevra yaptığı sırada kızı Hayrunnisa'ya çarpmış, ağır yaralanan Hayrunnisa, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        PFDK bahis soruşturması cezalarını açıkladı!
        PFDK bahis soruşturması cezalarını açıkladı!
        Eşini ve 2 kızını öldüren polis cinayet büroda sustu!
        Eşini ve 2 kızını öldüren polis cinayet büroda sustu!
        Türkiye'ye saç ekimi ve diş tedavisine gelen İngiliz hayatını kaybetti
        Türkiye'ye saç ekimi ve diş tedavisine gelen İngiliz hayatını kaybetti
        İstanbul'da 84 güzergahta hız limiti yeniden belirlendi
        İstanbul'da 84 güzergahta hız limiti yeniden belirlendi
        Dehşetin izleri gün ağacınca ortaya çıktı!
        Dehşetin izleri gün ağacınca ortaya çıktı!
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Son şehidin naaşına ulaşıldı
        Son şehidin naaşına ulaşıldı
        C-130 Hercules uçaklarının sicili
        C-130 Hercules uçaklarının sicili
        Arızayı gidermek istedi... Silobas tankıyla trajik son!
        Arızayı gidermek istedi... Silobas tankıyla trajik son!
        Korkunç olay kamerada! Market çalışanlarına feci darp!
        Korkunç olay kamerada! Market çalışanlarına feci darp!
        Rafa Silva için gözler Serdal Adalı'da!
        Rafa Silva için gözler Serdal Adalı'da!
        Kaan Ayhan'a Körfez kancası!
        Kaan Ayhan'a Körfez kancası!
        "Para istemedi"
        "Para istemedi"
        Talisca'ya yeni talip!
        Talisca'ya yeni talip!
        ABD'de 1 cent artık basılmayacak
        ABD'de 1 cent artık basılmayacak
        Çifte cinayet sonrası yemek yemişti... Cezası açıklandı!
        Çifte cinayet sonrası yemek yemişti... Cezası açıklandı!
        Konut satışında tarihi zirve
        Konut satışında tarihi zirve
        Economist 2026 için ne öngörüyor?
        Economist 2026 için ne öngörüyor?
        İklim değişikliği ölümcül sıcak dalgalarının etkilerini ağırlaştırıyor
        İklim değişikliği ölümcül sıcak dalgalarının etkilerini ağırlaştırıyor

        Benzer Haberler

        Babasının kullandığı traktörün altında kalan 2 yaşındaki Hayrunnisa öldü
        Babasının kullandığı traktörün altında kalan 2 yaşındaki Hayrunnisa öldü
        Aksaray'da tır bariyerlere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
        Aksaray'da tır bariyerlere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
        Aksaray'da 2 yaşındaki kız, babasının kullandığı traktörün altında can verd...
        Aksaray'da 2 yaşındaki kız, babasının kullandığı traktörün altında can verd...
        Aksaray'da traktörün altında kalan 2 yaşındaki çocuk öldü
        Aksaray'da traktörün altında kalan 2 yaşındaki çocuk öldü
        Nesli tehlike altındaki kara ayaklı gelinciği satmaya çalışırken yakalandı
        Nesli tehlike altındaki kara ayaklı gelinciği satmaya çalışırken yakalandı
        Annesinin evini ateşe verip kaçtı
        Annesinin evini ateşe verip kaçtı