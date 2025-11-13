Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        Aksaray'da otomobildeki piknik tüpünün patlaması sonucu sürücü yaralandı

        Aksaray'da seyir halindeki otomobilde bulunan piknik tüpünün patlaması sonucu sürücü yaralandı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2025 - 17:52 Güncelleme: 13.11.2025 - 17:52
        Aksaray'da otomobildeki piknik tüpünün patlaması sonucu sürücü yaralandı
        Aksaray'da seyir halindeki otomobilde bulunan piknik tüpünün patlaması sonucu sürücü yaralandı.

        Fuat K. (55) idaresindeki 68 KD 675 plakalı otomobil seyir halindeyken araçta bulunan piknik tüpü bilinmeyen bir nedenle patladı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

