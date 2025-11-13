Aksaray'da otomobildeki piknik tüpünün patlaması sonucu sürücü yaralandı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Fuat K. (55) idaresindeki 68 KD 675 plakalı otomobil seyir halindeyken araçta bulunan piknik tüpü bilinmeyen bir nedenle patladı.

