Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        Çiftçi babanın en büyük destekçisi kızı oldu

        HACI ÖZKAN - Aksaray'ın Eskil ilçesinde yaşayan, üniversitede bahçe tarımı eğitimi alan 23 yaşındaki Ayşe Özkara, çiftçilik yapan babasına tarla ve hayvancılık işlerinde yardım ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2025 - 13:57 Güncelleme: 17.11.2025 - 13:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çiftçi babanın en büyük destekçisi kızı oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        HACI ÖZKAN - Aksaray'ın Eskil ilçesinde yaşayan, üniversitede bahçe tarımı eğitimi alan 23 yaşındaki Ayşe Özkara, çiftçilik yapan babasına tarla ve hayvancılık işlerinde yardım ediyor.

        Eşmekaya beldesinde yaşayan Özkara, küçüklüğünden bu yana babasıyla tarlada ekim dikim işlerine gitti, hayvanlarla iç içe büyüdü.

        Aksaray Üniversitesinde iki yıllık bahçe tarımı bölümünü bitiren Özkara, işlere yetişemeyen babasına destek olmaya karar verdi.

        Özkara, gün doğmadan uyanıp hayvanlarla ilgileniyor, direksiyonuna geçtiği traktörle gittiği tarlada ekim dikim gibi işleri yapıyor.

        Kentte çalışma imkanı varken babasının işini devam ettirmek isteyen Özkara, gelecekte tarımsal faaliyetlerini büyütmeyi hedefliyor.

        - Tesis kurup istihdam oluşturmak istiyor

        Anadolu Üniversitesi Kültürel Miras ve Turizm Bölümünde eğitim hayatını sürdüren Özkara, AA muhabirine, ailesiyle ve köyüyle hiç bağını koparmadığını söyledi.

        Babasına yardım etmek için kente uzak üniversitelerde okumak istemediğini, ailesinin işleriyle ilgilenmenin kendisine güç verdiğini vurgulayan Özkara, şunları kaydetti:

        "Köy hayatı farklı, günü gününe uymuyor. Traktöre bindiğimde kendimi güçlü hissediyorum. Ekim, dikim, tarla işlerini yaptığımda 'Ben de yapabiliyorum.' diyorum. Daha çok erkeklerin yaptığı işleri yapıyor olmam bana ayrı bir güç veriyor. Toprağa dokununca huzur buluyorum. Tohumu toprakla buluşturup filizlendiğini görmek ve hasat zamanı, yaşadığım en büyük mutluluk. Kadının değdiği her yerde bereket vardır. İlerleyen dönemde tarım alanında bir tesis kurmayı düşünüyorum ve istihdam oluşturmak gibi bir hedefim var."

        - "Ayşe benim elim kolum oldu, her işe koşturdu"

        Baba İlyas Özkara (58) ise kızının tarım ve hayvancılıkla uğraşmasının kendisini çok rahatlattığını dile getirdi.

        Herkesin şehre taşınmaması gerektiğini, tarımsal üretimin sürdürülmesinin önemli olduğunu anlatan Özkara, "Çocukluğumdan bu yana tarım ve hayvancılıkla uğraştım. Herkes köy hayatını bırakmasın, üretime devam etsin. En küçük kızım Ayşe işlerin başına geçti. Ayşe köye gelerek benim elim kolum oldu, her işe koşturdu. Diğer kadınlara da örnek oldu. Her zaman yanında oldum ve olmaya devam edeceğim. Kızımla gurur duyuyorum." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Zehirlenme felaketinde 4 kişi adliyeye sevk edildi!
        Zehirlenme felaketinde 4 kişi adliyeye sevk edildi!
        Kaza sonrası çıkan kavgada dövülerek öldürüldü!
        Kaza sonrası çıkan kavgada dövülerek öldürüldü!
        Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın anjiyo olduğunu açıkladı!
        Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın anjiyo olduğunu açıkladı!
        Babasına yardım etmek istedi... Ne yaptın Elvan?
        Babasına yardım etmek istedi... Ne yaptın Elvan?
        A Milli Takım'da sakatlık: Kadrodan çıkarıldı
        A Milli Takım'da sakatlık: Kadrodan çıkarıldı
        Eski Bangladeş Başbakanı idama mahkum edildi
        Eski Bangladeş Başbakanı idama mahkum edildi
        Sıcaklık artıyor... İllerimizde hava durumu!
        Sıcaklık artıyor... İllerimizde hava durumu!
        Aslıhan'ın ölümünde yeni iddianame! 'Kasten öldürme'den yargılanacak!
        Aslıhan'ın ölümünde yeni iddianame! 'Kasten öldürme'den yargılanacak!
        Sokak ortasında şiddetli tartışma
        Sokak ortasında şiddetli tartışma
        Aselsan'dan dünyada bir ilk!
        Aselsan'dan dünyada bir ilk!
        Galatasaray kasasını doldurdu: Rekor gelir
        Galatasaray kasasını doldurdu: Rekor gelir
        Bakan Ersoy duyurdu: Naim'in anı evi artık müze
        Bakan Ersoy duyurdu: Naim'in anı evi artık müze
        Bizim Çocuklar, İspanya'ya konuk olacak!
        Bizim Çocuklar, İspanya'ya konuk olacak!
        Trump: Mamdani ile görüşmeyi planlıyorum
        Trump: Mamdani ile görüşmeyi planlıyorum
        2.5 milyar dolar topladı
        2.5 milyar dolar topladı
        Yerli araçta yeniden yükseliş sinyali
        Yerli araçta yeniden yükseliş sinyali
        Kabine Beştepe'de toplanıyor... İşte masadaki başlıklar...
        Kabine Beştepe'de toplanıyor... İşte masadaki başlıklar...
        17-23 Kasım haftalık burç yorumları
        17-23 Kasım haftalık burç yorumları
        Görünüşleri aynı yapıları zıt!
        Görünüşleri aynı yapıları zıt!
        Kutuyu açmadan gerçeği görebilir misiniz?
        Kutuyu açmadan gerçeği görebilir misiniz?

        Benzer Haberler

        Masa tenisi bölge şampiyonu Aksaray ekibi, Türkiye finallerine hazırlanıyor
        Masa tenisi bölge şampiyonu Aksaray ekibi, Türkiye finallerine hazırlanıyor
        Abartı egzozlu motosiklet sürücüsüne 9 bin 267 lira ceza
        Abartı egzozlu motosiklet sürücüsüne 9 bin 267 lira ceza
        Aksaray'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı Kaza anı bir i...
        Aksaray'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı Kaza anı bir i...
        Aksaray'da fuhuş operasyonu: 3 tutuklama
        Aksaray'da fuhuş operasyonu: 3 tutuklama
        Aksaray'da fuhuş operasyonunda 3 tutuklama
        Aksaray'da fuhuş operasyonunda 3 tutuklama
        Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde kar yağışı
        Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde kar yağışı