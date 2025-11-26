Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        Aksaray'da bir çiftçi her sabah ahırına gelen kirpiyi sütle besliyor

        HACI ÖZKAN - Aksaray'ın Eskil ilçesinde besi çiftliği bulunan Veli İnce, süt makinesinin çalıştığını duyunca hemen yanına gelen kirpiye her gün süt veriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2025 - 12:41 Güncelleme: 26.11.2025 - 12:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aksaray'da bir çiftçi her sabah ahırına gelen kirpiyi sütle besliyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        HACI ÖZKAN - Aksaray'ın Eskil ilçesinde besi çiftliği bulunan Veli İnce, süt makinesinin çalıştığını duyunca hemen yanına gelen kirpiye her gün süt veriyor.

        Böğet köyünde yaşayan İnce, her gün sabah saatlerinde süt sağımı için ahıra girdiğinde, süt makinesinin sesiyle ortaya çıkan bir kirpinin kendisine doğru yaklaştığını fark etti. Bir tabağın içine biraz süt koyan İnce, o günden sonra kirpiyi beslemeye başladı.

        İnce, AA muhabirine, ilk günlerde kirpinin ne istediğini anlamadığını söyledi.

        Ne yiyip ne içtiğini bilmediği kirpiyi önce hayvanlara verdiği arpanın ezmesiyle beslemeye çalıştığını anlatan İnce, "Yemi beğenmedi. Daha sonra kedilere verdiğim sütten bir miktar kirpiye uzattım. Sütü iştahla içmeye başladı." dedi.

        Bu durumun çok hoşuna gittiğini aktaran İnce, o günden sonra kirpiyle aralarında bir dostluğun oluştuğunu dile getirdi.

        - Süt makinesinin sesini duyması yeter

        İnce, ilk gününün ardından kirpinin yaklaşık iki haftadır her gün aynı saatte ortaya çıktığını belirterek, şöyle konuştu:

        "Süt makinesinin çalıştığını duyar duymaz kirpi yanımda beliriveriyor. Bu durum artık günlük bir rutine dönüştü. Süt makinesinin sesini duyduktan sonra, 'Sanki benim karnım acıktı, sütümü ver' der gibi geliyor. Sütünü iştahla içip, buradan ayrılıyor. Süt makinesi çalıştıktan sonra gözümüz artık onu da arar oldu."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da 3 kişiyi öldüren cani yakalandı!
        İstanbul'da 3 kişiyi öldüren cani yakalandı!
        Mardin'deki vahşette özel ekip kuruldu!
        Mardin'deki vahşette özel ekip kuruldu!
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        Sabiha Gökçen’de yeni dönem çok yakın
        Sabiha Gökçen’de yeni dönem çok yakın
        F.Bahçe 5 eksikle Ferencvaros karşısında!
        F.Bahçe 5 eksikle Ferencvaros karşısında!
        'Tarihi' keşif! İnönü Savaşları'nda kullanılmış
        'Tarihi' keşif! İnönü Savaşları'nda kullanılmış
        İsrailli 2 kuzen barış için buluştu... Kafe kan gölüne döndü!
        İsrailli 2 kuzen barış için buluştu... Kafe kan gölüne döndü!
        "Bu maç derbi için ölçü olmaz"
        "Bu maç derbi için ölçü olmaz"
        Eşini, kızını ve torununu katletmişti! Hüküm açıklandı!
        Eşini, kızını ve torununu katletmişti! Hüküm açıklandı!
        İtalya'da kadın cinayetine ömür boyu hapis
        İtalya'da kadın cinayetine ömür boyu hapis
        AB’de yeni TES kuralları
        AB’de yeni TES kuralları
        Witkoff ve Ushakov'un kritik görüşmesi ortaya çıktı
        Witkoff ve Ushakov'un kritik görüşmesi ortaya çıktı
        Galatasaray’da derbi öncesi bek alarmı!
        Galatasaray’da derbi öncesi bek alarmı!
        Green Card başvurularında rekor gecikme!
        Green Card başvurularında rekor gecikme!
        Bolsonaro'ya 27 yıl hapis cezası
        Bolsonaro'ya 27 yıl hapis cezası
        Köy meydanında eski muhtarı öldürdü! Kanlı kavga!
        Köy meydanında eski muhtarı öldürdü! Kanlı kavga!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Uzmanlar neden 'Sofradan eksik etmeyin' diyor?
        Uzmanlar neden 'Sofradan eksik etmeyin' diyor?
        İşin içinde kayboldular
        İşin içinde kayboldular
        Hapşırınca kalp duruyor mu?
        Hapşırınca kalp duruyor mu?

        Benzer Haberler

        Ehliyeti yok, muayenesi yok, sigortası yok: "Yapacak bir şey de yok" Muayen...
        Ehliyeti yok, muayenesi yok, sigortası yok: "Yapacak bir şey de yok" Muayen...
        Aksaray'da köylüler geleneksel çelik-çomak oyunu oynamayı sürdürüyor
        Aksaray'da köylüler geleneksel çelik-çomak oyunu oynamayı sürdürüyor
        "Egzoz yok" dedi, patırdayan egzozdan 9 bin 267 lira ceza yedi
        "Egzoz yok" dedi, patırdayan egzozdan 9 bin 267 lira ceza yedi
        Aksaray'da 5 bin fidan toprakla buluşturuldu
        Aksaray'da 5 bin fidan toprakla buluşturuldu
        'Yan baktın' diyen 4 çocuğun saldırdığı genç bıçaklandı
        'Yan baktın' diyen 4 çocuğun saldırdığı genç bıçaklandı
        Polis uyarıya geldi, "ahtım var, benzin döküp yakacağım" dedi Adeta tanka ç...
        Polis uyarıya geldi, "ahtım var, benzin döküp yakacağım" dedi Adeta tanka ç...