Aksaray'da bir çiftçi her sabah ahırına gelen kirpiyi sütle besliyor

HACI ÖZKAN - Aksaray'ın Eskil ilçesinde besi çiftliği bulunan Veli İnce, süt makinesinin çalıştığını duyunca hemen yanına gelen kirpiye her gün süt veriyor.

Böğet köyünde yaşayan İnce, her gün sabah saatlerinde süt sağımı için ahıra girdiğinde, süt makinesinin sesiyle ortaya çıkan bir kirpinin kendisine doğru yaklaştığını fark etti. Bir tabağın içine biraz süt koyan İnce, o günden sonra kirpiyi beslemeye başladı.

İnce, AA muhabirine, ilk günlerde kirpinin ne istediğini anlamadığını söyledi.

Ne yiyip ne içtiğini bilmediği kirpiyi önce hayvanlara verdiği arpanın ezmesiyle beslemeye çalıştığını anlatan İnce, "Yemi beğenmedi. Daha sonra kedilere verdiğim sütten bir miktar kirpiye uzattım. Sütü iştahla içmeye başladı." dedi.

Bu durumun çok hoşuna gittiğini aktaran İnce, o günden sonra kirpiyle aralarında bir dostluğun oluştuğunu dile getirdi.

- Süt makinesinin sesini duyması yeter