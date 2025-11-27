Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        Milli para atıcı Yusuf, nişangahına 2026 Avrupa Para Atıcılık Şampiyonası'nı koydu

        ZEKERİYA KARADAVUT - Milli para atıcılık sporcusu Hüsnü Yusuf Vural, 2026 Avrupa Para Atıcılık Şampiyonası'nda birincilik hedefi için çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2025 - 11:16 Güncelleme: 27.11.2025 - 11:16
        Milli para atıcı Yusuf, nişangahına 2026 Avrupa Para Atıcılık Şampiyonası'nı koydu
        ZEKERİYA KARADAVUT - Milli para atıcılık sporcusu Hüsnü Yusuf Vural, 2026 Avrupa Para Atıcılık Şampiyonası'nda birincilik hedefi için çalışmalarını sürdürüyor.

        Babasının atölyesindeki kıyma makinesine 1,5 yaşında kolunu kaptıran ve sağ kolu ampute edilen Hüsnü Yusuf, 12 yaşındayken öğretmeninin yönlendirmesiyle badmintona başladı.

        Badmintonda 8 yıl ter döken Hüsnü Yusuf Vural, milli takım hayaliyle 2025'te tanıştığı antrenör Ergün Aydoğan sayesinde atıcılık sporuna yöneldi.

        Bu yıl katıldığı Türkiye şampiyonalarında birincilik elde ederek milli takım forması giymeye hak kazanan Hüsnü Yusuf, Hırvatistan'da 3-7 Ekim'de düzenlenen Avrupa Para Atıcılık Şampiyonası'nda derece elde edemese de azminden hiçbir şey kaybetmedi.

        Aksaray Üniversitesi Spor Bilimler Fakültesi Beden Eğitimi Öğretmenliği bölümü mezunu Hüsnü Yusuf, Aksaray Paralimpik Oyunları Hazırlık Merkezi'nde ocak ayında düzenlenecek 2026 Avrupa Para Atıcılık Şampiyonası için ter döküyor.

        - Başarısıyla motive oldu

        Hüsnü Yusuf Vural (24), AA muhabirine, 1,5 yaşında babasının pastırma ve sucuk atölyesindeki kıyma makinesine kolunu kaptırmasıyla engelli kaldığını söyledi.

        Zorluklar yaşadığını ancak üstesinden geldiğini vurgulayan Hüsnü Yusuf, şöyle konuştu:

        "Badmintonda birçok maça çıktım, Türkiye ikinciliği ve üçüncülüğü gibi derecelerim vardı. Ergün hocam atıcılığı anlattı, beni motive etti ve böylelikle atıcılık kariyerim başladı. Tüfeği elime aldığımda heyecanlanmıştım. Antrenmanlarda iyi sonuçlar gelmesi beni daha da motive etti. Ardından ilk kez katıldığım Türkiye Şampiyonası'nda birincilik elde ettim. Milli takım kota atışlarını geçerek milli takıma seçildim. Hırvatistan'da 3-7 Ekim'de düzenlenen Avrupa Para Atıcılık Şampiyonası'na katıldım. Ancak orada bazı sıkıntılar oldu elimden geleni yapmama rağmen derece elde edemedim. Tecrübe kazandıktan sonra daha iyi dereceler elde edeceğime inanıyorum."

        - "Finale yüksek bir puanla girmek için çalışmalarımı yoğunlaştırdım"

        Hüsnü Yusuf Vural, milli formayı giymenin çok ayrı bir duygusu ve sorumluluğu olduğunu dile getirdi.

        İlk şampiyonada bayrağımızı dalgalandırarak İstiklal Marşı'nı okutacağına inandığını belirten Hüsnü Yusuf, şunları kaydetti:

        "2026'nın ilk ayında Avrupa Para Atıcılık Şampiyonası düzenlenecek. Hazırlıklarımızı ona göre yapıyoruz. Çoğunlukla maç antrenmanları yapıyorum. Yüksek puanlar almaya çalışıyorum. Finale yüksek bir puanla girmek için çalışmalarımı yoğunlaştırdım. Haftanın belirli günlerinde çift antrenman yapıyoruz. İnşallah Avrupa Para Atıcılık Şampiyonası'nda ilk 8'e girip ardında altın madalyayı kazanmak istiyorum."

        Antrenör Ergün Aydoğan ise Hüsnü Yusuf Vural'ın çok başarılı bir sporcu olduğunu, iki aylık atıcılık serüveninin ardından katıldığı ilk Türkiye Şampiyonası'nda birinci olmayı başardığını söyledi.

        Hüsnü Yusuf Vural'ın milli takım seçmelerini de kazandığını anlatan Aydoğan, "Avrupa Şampiyonası'na sıkı şekilde hazırlanıyoruz. İnşallah Vural, oradan madalyayla dönecek. Çok hırslı ve azimli bir sporcu. Önümüzdeki şampiyonalarda altın madalya bekliyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

