Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
Salon:Aksaray
Hakemler:Kadir Girente, Cenk Kaçamaklı
Kuzeyboru: Weronika, Gamze Kılıç, Czyrnianska, Dicle Nur Babat, Ayşe Çürük, Smarzek (Dilek Kınık Ekşi, Lila Şengün, Lozo)
Nilüfer Belediyespor Eker: Buse Ünal Pehlivan, Shemanova, Ecenur Aksoy, Ndiaye, Edwards, Yasemin Şahin (Merve İzbilir, Cajic, Burcu Yönder)
Setler: 21-25, 25-27, 25-18, 18-25
Süre: 126 dakika (31, 36, 30, 29)
AKSARAY
