Aksaray’da mera ıslah çalışması başladı

Aksaray’da 5 bin dekarlık arazide mera ıslah çalışmaları başlatıldı.

Aksaray’da Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen Aksaray Rüzgar Erozyonu Önleme ve Mera Islahı Projesi kapsamında Yenikent Beldesinde 5 bin dekarlık arazide mera ıslah çalışmaları başlatıldı. Proje çalışmalarını yerinde inceleyen Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, bölgede ağaçlandırma çalışması yapılarak canlı rüzgar perdeleri oluşturulacağı söyledi. Saklav daha sonra atriplex, akasya, gladiçya, badem, dişbudak, iğde, sedir, karaçam, bozkır otu gibi çok yıllık yem bitkileri meraya dikilerek ıslah çalışmalarının tamamlanacağını kaydetti. Hayvancılık kapsamında meraların çok önemli olduğunu vurgulayan Saklav, “Mera ıslah çalışmalarıyla hem rüzgar erozyonunun önüne geçeceğiz, hem de beldeye mera kazandırarak hayvancılıkla uğraşan çiftçilerin hizmetine sunacağız” diye konuştu.

AKSARAY 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 05:08

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