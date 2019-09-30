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ASÜ arkeoloji öğrencileri, ilk dersi Güvercinkayası’nda uygulamalı olarak işledi

İHA

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Arkeoloji Bölümü öğrencileri ilk derslerini Güvercinkayası'ndaki kazı alanında işledi.

ASÜ arkeoloji öğrencileri, ilk dersi Güvercinkayası’nda uygulamalı olarak işledi

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Arkeoloji Bölümü öğrencileri ilk derslerini Güvercinkayası'ndaki kazı alanında işledi.
Aksaray’da ASÜ Arkeoloji bölümü öğrencileri 20192020 eğitim öğretim yılının ilk dersini uygulamalı olarak 7 bin yıllık tarihe ışık tutan Güvercinkayası’nda işledi. ASÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin’in de katıldığı derste öğrencilere uygulamalı olarak eğitim verildi.
ASÜ Rektörü Şahin, arkeolojinin önemli olduğunu belirterek, “Her sene arkeoloji bölümünün ilk dersini Aksaray’da tarihi bir bölgemizde yapıyoruz. Bu vasile ile 2 şeyi birlikte halletmeye çalışıyoruz. 1’incisi Aksaray’ın tarihi alanını hem Aksaray’ın hem Türkiye ve hem de dünyanın kamuoyuna taktim etmiş oluyoruz hem de gençlerimize alanında uygulama yaptırarak bir anlamda ileride çalışacakları alana dair bilgi sahibi olmalarını da temin etmiş oluyoruz. Arkeoloji neden önemli? Biz insanlık aleminin hikayesine baktığınız zaman benzerlikler, farklılıklar var. Tarih bir anlamda ders almadığımızda tecrübe ederek, tekrar tekrar tecrübe ederek ilerlediğimiz bir süreç. Arkeoloji geçmişte ne yaptığımızı, bir anlamda güzel şeyleri, olumsuzlukları hep birlikte bize aktaran, geçmişin birikimini bize aktaran bir disiplin. Esasında arkeolojideki arkadaşların bize sağlayacağı imkan bizim geleceği nasıl inşa edeceğimizi de gösterecek” dedi.

“Güvercin Kayasında 22 yıldır kazı çalışmaları sürüyor”
ASÜ Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Işıl Demirtaş Güvercinkayası’nın 7 bin yıllık tarihe ışık tuttuğunu belirterek, “Güvercinkayası yerleşmesi 1996 yılında burada kazı çalışmaları başlatılmıştır. Kazı çalışmaları burada 22 yıldır sürüyor. Arazi çalışmalarını 2017 yılında tamamladık. Yerleşme Anadolu’nun kalkolitik olarak adlandırdığımız dönemi için bizlere çok önemli bilgiler veriyor. Burada yapılan kazı çalışmaları tarih öncesi dönemle ilgili önemli bir yerleşmeyi açığa çıkardı. Güvercinkayası yerleşmesi küçük ölçekli bir yerleşme. Kırsal köy yerleşmelerinden kasabalara, kasabalardan kentlere geçiş sürecinin izlendiği bir dönem olarak tanımlıyoruz. Güvercinkayası da bu anlamda bize köyden kasabalara geçişe dair önemli bir bilgi veriyor. Burada Anadolu’nun tipik kentleşmesinin ortaya çıkışının en erken izlerini görüyoruz” diye konuştu.

“4 yılda öğrendiğimizi uygulamalı olarak 2 yılda kavrıyoruz”
Arkeoloji öğrencisi Sadık Akbal, “Yani derslerden daha etkili oluyor. Derslerde 4 yılda öğrendiğimizi emin olun 2 yılda öğrenmiş oluyoruz” şeklinde konuştu. Arkeoloji 4. sınıf öğrencisi Büşra Işık, uygulamalı eğitimle daha iyi kavradıklarını belirterek, “Normalde uygulamalı gördüğümüz zaman daha iyi kavrayabiliyoruz. Seramik parçalar olsun, kenar kazıyıcıları olsun, opsidyen çakmak taşı gördüğümüzde daha iyi anlıyoruz. Bunun için uygulamalı görmek ilk derslerde bizim için çok avantajlı oluyor” dedi. Arkeoloji bölümü öğrencisi Ceylan Durusoy ise, “Bugün uygulamalı bir eğitim için Güvercinkayası’ndayız. İlk ders bizim için çok önemli. Çünkü arkeoloji öğrencisiyiz. Görerek tarihimizi daha iyi anlıyoruz” ifadelerini kullandı” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından ASÜ Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Işıl Demirtaş öğrencilere ilk dersini verdi.

AKSARAY

01 Ekim 2019 Salı

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