Altınsoy: “Milletimize devletimizin sıcak yüzünü gösterdik”

AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, iktidarları süresince uygulanan sosyal politikalar ile ihtiyaç sahiplerinin devletin sıcak yüzünü gördüğünü söyledi.

İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, AK Parti’nin iktidarda olduğu süre içinde Türkiye’nin ekonomisini büyütüp istihdamın artması için çalışırken ihtiyaç sahiplerini de ihmal etmediğine dikkat çekti. Eğitim ve doğum yardımları, evde bakım hizmetleri, koruyucu aile hizmetleri gibi her alanda ihtiyaç sahiplerine önemli katkılar sunulduğunu vurgulayan Başkan Altınsoy, “Vatandaşlarımızı hiçbir zaman yalnız bırakmadık. Başta şehit ve gazi yakınlarımız, yaşlılarımız, engellilerimiz, şiddet mağduru kadın ve çocuklarımız olmak üzere toplumumuzun her kesimine dokunmaya özen gösterdik” dedi.

Söz konusu çalışmaların Aksaray’daki uygulamaları hakkında bilgi veren İl Başkanı Altınsoy, çocuk hizmetleri, kadın hizmetleri, engelli ve yaşlı hizmetleri ile şehit yakınları ve gazilere yönelik hizmetlerle ilgili de şu bilgileri verdi: “Aksaray’da 2018 yılında sosyal ekonomik destek dahilinde 5 bin 341 aileye çocuk yardımı olarak aylık 4.141.239,26 TL (630,930 TLokul öncesi ve lise) yardım yapılmıştır. 2019 yılı Temmuz ayı itibariyle toplam 2 bin 406 aileye çocuk yardımı olarak aylık 657,52 TL, toplamda 2.718.698,80 okul öncesi ve lise yardım yapılmıştır. Ayrıca, 11 çocuk evinde 63 çocuğumuz yararlandırılıyor. Ocak 2009’da hizmete giren 13 yaş ve üstü zihinsel engelliler için 60 yatak kapasiteli olarak faaliyete başlayan kuruluş bünyesinde açılan 2 adet “Umut Evi” ile birlikte, kapasitesi 72’ye yükselmiştir. 2 adet umut evimizde 12 zihinsel engelli çocuğumuza hizmet verilmektedir. İlimizde Engelli Evde Bakım Hizmet Modelinden Yararlanan kişi sayısı 2 bin 616’dir. 2018 yılında 2.600 engelli vatandaşımıza evde bakım desteği olarak aylık 1.179 TL olmak üzere toplamda yaklaşık 3.066.440 TL ödenmiştir. Mağdur durumdaki 554 kadın beraberindeki 90 çocuğa doğrudan ya da ŞÖNİM aracılığıyla ilgili kuruluşlara yönlendirmek suretiyle güvenlik, danışmanlık, yönlendirme, psikolojik destek, hukuki destek, tıbbi destek, geçici maddi yardım, iş bulma konusunda destek, kreş, mesleki eğitim kursu gibi hizmetlerde bulunulmuştur. Şehit yakınları ve gazilerimiz her zaman baş tacımız oldu. İstihdam hakkı kapsamında, Aksaray’da 2016 yılında 15, 2017 yılında 14 kişi, 2018 yılında 11 kişi, 2019 Temmuz itibariyle 5 kişi olmak üzere toplam 44 şehit ve gazi yakınımız kamu kurumlarında istihdam edildi. Göreve geldiğimiz günden bugüne ziyaretler yapılarak şehit yakını ve gazi ailelerimize manevi destek sağlandı. Yine engelli ve yaşlı vatandaşlarımıza, engelli kimlik kartı ve ücretsiz seyahat kartı verildi” dedi.

Başkan Altınsoy, evde bakım hizmeti, engellilere yönelik hizmetler, sosyal ve ekonomik destek hizmetler, evlat edinme hizmetleri, çocuk edindirme hizmetleri, koruyucu aile hizmetleri, kadınlara yönelik hizmetler, kadın konuk evi, şönim, sokak çocuklarına yönelik hizmetler, huzur evi ve bakım ve rehabilitasyon merkezi’nin diğer önemli yatırımlar olduğunu kaydederek, “Tüm bunların yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü aracılığı ile çocuk, genç, kadın, erkek, engelli, yaşlı, şehit yakını ve gaziler ile ailelerine koruyucu, önleyici, destekleyici, geliştirici hizmetler ile rehberlik ve danışmanlık hizmetleri veriyoruz. Sosyal Hizmet Merkezinden, sosyolojik, psikolojik ve ekonomik olarak toplumsal yaşamda güçlük çeken, ihtiyaçlarını asgari düzeyde karşılayamayan her vatandaşımız yararlanabiliyor. Tüm bu hizmetlere vatandaşlarımız, 18 yıldır ülkesine aşkla, tevazu, samimiyet ve gayretle çalışan AK Partimiz ile tanıştı” diye konuştu.

