Kazanın ardından fenalaşan diyaliz hastası öldü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kazanın ardından fenalaşan diyaliz hastası öldü

DHA

AKSARAY´da diyaliz hastalarını hastaneye taşıyan minibüs, kavşakta hafif ticari araçla çarpıştı. Kazanın ardından fenalaşan hastalardan Zekeriya Kızıloğlan (67), kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

AKSARAY´da diyaliz hastalarını hastaneye taşıyan minibüs, kavşakta hafif ticari araçla çarpıştı. Kazanın ardından fenalaşan hastalardan Zekeriya Kızıloğlan (67), kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.
Kaza, saat 07.00 sıralarında Paşacık Mahallesi 1678 Sokak'ta meydana geldi. Diyaliz hastası 4 kişiyi hastaneye götüren Gürsel Ateş (58) yönetimindeki 68 AAK 289 minibüs, kavşakta Selim Çelen (22) yönetimindeki 68 AAS 407 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada, şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, hastalardan Zekeriya Kızıloğlan fenalaştı. Kızıloğlan, çağrılan ambulansla götürüldüğü Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.
Kızıloğlu'nun ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı belirtildi.

AKSARAY

01 Ekim 2019 Salı

  • İMSAK 05:11
  • GÜNEŞ 06:32
  • ÖĞLE 12:39
  • İKİNDİ 15:58
  • AKŞAM 18:36
  • YATSI 19:51
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Cezaevi firarisi Aksaray'da yakalandı
YEREL HABERLER Cezaevi firarisi Aksaray'da yakalandı
Altınsoy: “Milletimize devletimizin sıcak yüzünü gösterdik”
YEREL HABERLER Altınsoy: “Milletimize devletimizin sıcak yüzünü ...
Aksaray Belediyesi sıcak asfalt çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Aksaray Belediyesi sıcak asfalt çalışmalarını ...
Letonyalı öğrenciler Hasandağı zirvesinde
YEREL HABERLER Letonyalı öğrenciler Hasandağı zirvesinde
Aksaray’da otomobil kamyona arkadan çarptı: 2’si çocuk 4 yaralı
YEREL HABERLER Aksaray’da otomobil kamyona arkadan çarptı: 2’si ...
ASÜ arkeoloji öğrencileri, ilk dersi Güvercinkayası’nda uygulamalı olarak işledi
YEREL HABERLER ASÜ arkeoloji öğrencileri, ilk dersi ...
Kamyon kasasındaki rafların arasından 17 bin paket kaçak sigara çıktı
YEREL HABERLER Kamyon kasasındaki rafların arasından 17 bin paket ...
Sunta plaklar içerisinde 17 bin paket kaçak sigara çıktı
YEREL HABERLER Sunta plaklar içerisinde 17 bin paket kaçak sigara ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X