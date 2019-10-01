Başkan Dinçer halk gününde vatandaşları tek tek dinledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Başkan Dinçer halk gününde vatandaşları tek tek dinledi

İHA

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer düzenlediği Halk Günü toplantılarında birçok vatandaş ile birebir görüşerek talep ve önerilerini dinlemeye devam ediyor.

Başkan Dinçer halk gününde vatandaşları tek tek dinledi

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer düzenlediği Halk Günü toplantılarında birçok vatandaş ile birebir görüşerek talep ve önerilerini dinlemeye devam ediyor.
Aksaray Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleşen Halk Günü toplantısında Başkan Dinçer’in yanında başkan yardımcıları ve birim müdürleri hazır bulundu. Halk Günü toplantısında vatandaşlarla tek tek görüşen Başkan Dinçer, kendisine iletilen talep, öneri ve istekler noktasında destek isteyen vatandaşlara yardımcı olunması konusunda birim müdürlerine talimatlar verdi.
Halk Günü toplantısına yoğun bir katılım olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Evren Dinçer, "Halk Günü toplantımıza vatandaşlarımız tarafından çok yoğun bir katılım oluyor. Toplantıda vatandaşlarımızla birebir görüşme fırsatı buluyoruz. Bir şehrin ihtiyaçlarını en iyi şehirde yaşayanlar bilir. Şehrimizin ihtiyaçlarını ve vatandaşlarımızın bizlerden beklentilerini doğrudan görebilme fırsatı elde ediyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen talep ve önerileri başkan yardımcılarımız ve birim müdürlerimizle birlikte anında çözüm önerileri sunuyoruz. Vatandaşlarımız hangi yolu, hangi kaldırımı, parkı nasıl kullanmak istiyorsa onların istedikleri doğrultuda imar ediyoruz. Nereye nasıl bir Belediye hizmeti gerekiyorsa buna bu tür buluşmalarda vatandaşlarımızla birlikte karar veriyoruz. Bizlere iletiyorlar biz de belediyemizin imkanları dahilinde vatandaşlarımızdan gelen talepleri yerine getiriyoruz. Halk günü toplantıları ve vatandaşlarımızda yaptığımız diğer toplantılarda vatandaşlara dokunmak bize enerji veriyor. Yaptığımız ve yapacağımız hizmetlerimizde heyecan oluşturuyor” dedi.
Öte yandan, Halk Günü buluşmalarına katılarak Başkan Dinçer’le bir araya gelen vatandaşlar, karşılaştıkları ilgi ve belediyenin çözüm odaklı yaklaşımından duydukları memnuniyeti ise, “Başkanımız, sorunlarımızı çözüme kavuşturma noktasında elinden geleni yapıyor. Şehrimize dair beklentilerimizi soruyor, görüşlerimizi alıyor. Zaten sokakta, parkta ve çarşıda sürekli bizimle iç içe, yanımızda olduğunu hissettiriyor” şeklinde ifade etti.

AKSARAY

02 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:12
  • GÜNEŞ 06:33
  • ÖĞLE 12:38
  • İKİNDİ 15:57
  • AKŞAM 18:34
  • YATSI 19:50
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kore gazisi 67 yıl sonra kelime-i şehadetle madalyasını aldı
YEREL HABERLER Kore gazisi 67 yıl sonra kelime-i şehadetle ...
Uçuş okulu ve havaalanı için toplandılar
YEREL HABERLER Uçuş okulu ve havaalanı için toplandılar
Kazanın ardından fenalaşan diyaliz hastası öldü
YEREL HABERLER Kazanın ardından fenalaşan diyaliz hastası öldü
Cezaevi firarisi Aksaray'da yakalandı
YEREL HABERLER Cezaevi firarisi Aksaray'da yakalandı
Altınsoy: “Milletimize devletimizin sıcak yüzünü gösterdik”
YEREL HABERLER Altınsoy: “Milletimize devletimizin sıcak yüzünü ...
Aksaray Belediyesi sıcak asfalt çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Aksaray Belediyesi sıcak asfalt çalışmalarını ...
Letonyalı öğrenciler Hasandağı zirvesinde
YEREL HABERLER Letonyalı öğrenciler Hasandağı zirvesinde
Aksaray’da otomobil kamyona arkadan çarptı: 2’si çocuk 4 yaralı
YEREL HABERLER Aksaray’da otomobil kamyona arkadan çarptı: 2’si ...
ASÜ arkeoloji öğrencileri, ilk dersi Güvercinkayası’nda uygulamalı olarak işledi
YEREL HABERLER ASÜ arkeoloji öğrencileri, ilk dersi ...
Kamyon kasasındaki rafların arasından 17 bin paket kaçak sigara çıktı
YEREL HABERLER Kamyon kasasındaki rafların arasından 17 bin paket ...
Sunta plaklar içerisinde 17 bin paket kaçak sigara çıktı
YEREL HABERLER Sunta plaklar içerisinde 17 bin paket kaçak sigara ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X