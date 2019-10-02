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Aksaray'da hukuk ve diş hekimliği fakültesinin açılması konuşuldu

İHA

Adalet Bakanlığı ve YÖK Başkanlığı tarafından yeni hukuk fakültelerinin açılmamasına yönelik kararı sonrası harekete geçen Aksaray Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök, Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cüneyt Göktaş ve Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Fatih Tekin, Hukuk Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi açılması konusunda Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin ile istişare toplantısında bir araya geldi.

Aksaray'da hukuk ve diş hekimliği fakültesinin açılması konuşuldu

Adalet Bakanlığı ve YÖK Başkanlığı tarafından yeni hukuk fakültelerinin açılmamasına yönelik kararı sonrası harekete geçen Aksaray Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök, Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cüneyt Göktaş ve Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Fatih Tekin, Hukuk Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi açılması konusunda Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin ile istişare toplantısında bir araya geldi.
Aksaray Üniversitesine acilen Hukuk Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi açılmasına yönelik yapılan istişare toplantısında birlikte hareket edilmesi halinde her türlü zorluğun atlatılacağının altını çizen Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Göktaş, “Adalet Bakanlığı ve YÖK’ün ülkemiz genelinde başlatmak istediği yeni hukuk fakültelerinin açılmamasına yönelik kararını doğru bulmuyoruz. Türkiye’nin tam ortasında stratejik konumda bulunan şehrimiz yıllardır Hukuk Fakültesinin ve Tıp Fakültesinin özlemini çekmiştir. Tıp Fakültemize kavuşurken hukuk fakültesini bir kenara bırakmamız olmayacağından bir an önce gerek siyasi gerek biz STK’lar gerekse tüm halkımız ortak akılla hareket etmelidir. Sayın Rektörümüzün de Hukuk Fakültesini ne denli istek ve arzu ile istediğini biliyoruz. Bizler kendisi ile birlikte yanında durarak bu noktadaki tüm adımlarına destek olacağız” dedi.
Hukuk Fakültesi isteği ve düşüncesinden bir an bile olsun ayrılmayacaklarını belirten Aksaray Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök ise, “Aksaray’ın tüm kesimi olarak hukuk fakültesi isteğimizi Adalet Bakanlığı ve YÖK’e göstermeliyiz. Bu şehir bu zamana kadar her zaman Devletinin en büyük destekçisi olmuştur. Bu noktada şehrimizin geleceğine yönelik büyük bir çalışma olacak olan Hukuk Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi yapılması için Bakanlık ve YÖK ile görüşmelere başlamalı ve tüm adımları atmalıyız. Bizler bu şehrin dinamikleri olarak her türlü desteği Sayın Rektörümüze vereceğiz. Aksaray Üniversitesi çok daha iyi yerlerde görmek için çalışmak hepimizin en büyük görevleri arasındadır” şeklinde konuştu.
Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Yusuf Şahin, iş dünyasının başkanlarına verdikleri destekten dolayı teşekkür ederek, üzerlerine düşen her görevi her zaman yerine getirdiklerini, bu alanda da yapılması gereken ne var ise bir an bile zaman kaybetmeden yapacaklarını kaydetti. Rektör Şahin, Aksaray Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök, Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cüneyt Göktaş ve Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Fatih Tekin’e teşekkür etti.

AKSARAY

02 Ekim 2019 Çarşamba

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  • İKİNDİ 15:57
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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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