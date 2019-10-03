Aksaray Belediyesi Yunus Emre Mahallesinde kavşak çalışması başlattı

Aksaray Belediyesi şehir içi trafiğinde yaptığı düzenlemelere bir yenisini de Yunus Emre Mahallesinde başlattı.

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, göreve geldiği günden bugüne kadar şehir merkezinde trafiğin aksadığı noktalarda yeniden düzenlemeler yaptırarak trafiği rahatlatıyor. Daha önce Sanayi Kavşağı, Adese Kavşağında ve Piri Mehmet Paşa çarşısı çıkışında yapılan düzenlemelerde trafik akışı daha düzenli hale gelmiş, vatandaşlardan gelen yoğun talep sonrasında Atatürk Bulvarı ile bağlantılı Kurtuluş Kavşağı trafiğe açılmıştı. Belediye Başkanı Evren Dinçer, Yunus Emre Mahallesinde Belediye ekiplerince sürdürülen çalışmaları yerinde incelediği sırada İtfaiye Kavşağında yaşanan trafik karmaşasının önüne geçmek için burada yeni bir düzenleme yapılması talimatını verdi. Belediye ekiplerince Yunus Emre Mahallesi İtfaiye Kavşağında çalışma başlatıldı. Kavşak noktasına halk arasında göbek diye tabir edilen dönel kavşak ve orta refüj çalışması başlatıldı. Yapılan çalışma ile o bölgede yaşanan trafik sıkıntının önüne geçilmiş olacak.

Belediye Başkanı Evren Dinçer, şehir içi trafiğin daha düzenli olması adına başlatılan tüm çalışmaların halkın can ve mal güvenliği sağlamaya yönelik olduğunu belirtti. Yunus Emre Mahallesindeki çalışma ile ilgili değerlendirmede bulunan Başkan Dinçer, “Burada yer alan kavşak noktası Yunus Emre Mahallemizin giriş çıkışını sağlayan alternatif yollardan bir tanesi. Toplu taşıma araçlarının bu güzergahı kullanması nedeniyle zaman zaman yoğunluğun yaşandığı bir güzergahtı. Ayrıca burada dönel bir kavşak olmadığı için trafiğin yoğun olduğu saatlerde trafik sıkışıklığı ve karmaşası yaşanıyordu. Bizde yaşanabilecek karmaşayı önlemek için İtfaiye kavşağına dönel kavşak ve orta refüj çalışması başlattık. Trafik düzeni ve yol güvenliği tedbirleri alarak kavşak noktası daha güvenli hale gelecek ve trafik karmaşası da ortadan kalkacak” dedi.

AKSARAY 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:13

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