Çocuk sahibi olamadı, 50 yıl boyunca ördüğü bebek kıyafetlerini hediye ediyor Aksaray'da 3 kez evlilik yapan ve 3 kocasını da çocuk sahibi olamadan kaybeden 86 yaşındaki Lütfiye Özkişi ölünce mezarına ip ve mil getirilmesini istedi

Aksaray’da 3 kez evlilik yapan ve 3 kocasını da çocuk sahibi olamadan kaybeden 86 yaşındaki Lütfiye Özkişi, çocuğa hasret kaldığı için 50 yıl boyunca ördüğü bebek kıyafetlerini çocuk sahibi kadınlara hediye ediyor. Örgüyü çok seven yaşlı kadın, ölünce mezarına kapı ve pencere yapılmasını isteyerek oradan mil ve ip getirilmesini istedi.

Aksaray Belediyesi tarafından Büyük Bölcek Mahallesi Cumartesi Semt Pazarında oluşturulan Hanımeli Pazarında kendine bir tezgah açan 86 yaşındaki Lütfiye Özkişi, burada ördüğü bebek kıyafetlerini çocuk sahibi kadınlara hediye ediyor. Geçmişte 3 evlilik yapan ve 3 kocasını da geçirdiği çeşitli hastalıklar sonucu kaybeden Lütfiye Özkişi, çocuk sahibi olamadığı için çocuklara duyduğu hasret ve özlem ile 50 yıl önce kendi çocuğuna diye ördüğü patikleri çocuk sahibi bir kadına hediye etti. Bundan büyük bir mutluluk ve huzur bulan Lütfiye Özkişi, daha sonra da bebek kıyafetleri örmeyi bırakmadı. 50 yıldır binlerce bebek kıyafeti ören Lütfiye Özkişi, ördüğü tüm bebek kıyafetlerini çocuk sahibi kadınlara hediye ederek mutluluk ve huzur buluyor. Ölen bir kocasından kalan maaşıyla ip ve örgü malzemeleri alan Lütfiye Özkişi, maaşının yüksek bir bölümünü ip ile örgü malzemelerine kullanıyor.



“Mezarıma mil ve ip verin, mezarda da iş işleyeyim”

Örgüyü çok sevdiğini anlatan Lütfiye Özkişi’nin tek isteği ölünce de mezarının başına kapı pencere yapılmasını ve ip ile mil getirilmesini istedi. Özkişi, “86 yaşındayım. 50 senedir dantel işlerim. Şimdi modası geçti. Örgü yapıyorum hayra veriyorum, satıyorum, yoldaşlık yapıyorum. Örüyorum, satıyorum, o parayla öp alıyorum, yine hayra hediye ediyorum. Yardım yerlerine gönderiyorum. Buraya da onun için geldim. Burayı belediye başkanı yaptırmış. Ellerine sağlık çok iyi olmuş. Allah ömür versin. Burayı yaptırdığı için belediye başkanımıza çok teşekkür ederim. Ben ölürsem bana mil verin ip verin. Mezarda iş işleyim. Mezarıma kapı pencere koyun. Oradan ben iş işleyim. İpte biterse o zaman ne yapacağım. Vakit geçmez o zaman” dedi.



“Hediye vermek Lütfiye teyzeyi çok mutlu ediyor”

Hanımeli Pazarında Lütfiye Nine ile tanışan Nihal Tosun, “Ben bir kaç haftadır buraya geliyorum. Arkadaşlar geliyormuş onlar söyledi. Ortam çok hoşuma gitti. Ben de katılmak istedim. Arkadaşlar teşvik etti. Sadece ortamdan mutlu olduğum için geldim. Gerçekten burayı yapanlara çok teşekkür ediyorum. Herkes o kadar güzel bir diyalog kurmuş ki, herkes birbirine yardımcı oluyor. Lütfiye nine ise hayır yapmayı çok seviyor. Evlenecek kızlara, çocuklara, çocuğu olmuşlara böyle yapıp örüyor, maaşına onlara ip alıyor, hayra dağıtıyor. Çocukluğundan beri yapıyormuş. Şimdi yaptıklarını yaparken o kadar mutlu oluyor ki, ‘Ben bunlarsız, bunları yapmadan yaşayamam’ diyor. Bu teyzemizi mutlu ediyor. Hediye vermekten çok mutlu oluyor” dişe konuştu.

