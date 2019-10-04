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Altınsoy, “Ülkemizi çağ atlatan icraatlara imza attık”

İHA

AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, "Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 'aşk ile koşan yorulmaz' sözünü şiar edinen AK Parti iktidarımız, ülkemizi çağ atlatan icraatlara imza attı" dedi.

Altınsoy, “Ülkemizi çağ atlatan icraatlara imza attık”

AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, “Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘aşk ile koşan yorulmaz’ sözünü şiar edinen AK Parti iktidarımız, ülkemizi çağ atlatan icraatlara imza attı” dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan önderliğindeki AK Parti iktidarlarının Türkiye’nin makus talihini değiştirdiğini vurgulayan Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, “Savunma teknolojisinden ilaç sanayine, ulaşımdan uzay yolculuğuna, sağlıktan eğitime, sosyal devlet anlayışından, sanata, nükleer enerjiden spora kadar her alanda akıl almaz atılımlar yapıldı. FETÖ ve PKK başta olmak üzere terör örgütlerinin türlü engellemeleri ve yerli işbirlikçilerinin kumpaslarına rağmen destan yazan Türkiye, destansı yürüyüşünü her koşulda devam ettirmesini bildi” diye konuştu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘aşk ile koşan yorulmaz’ sözünü şiar edindiklerini kaydeden İl Başkanı Altınsoy, “18 yılda ülkemizi çağ atlatan icraatlara imza attık. Son üç yılda Aksarayımızda dahil 15 ilimizde sağlık alanında dev adımlar atılarak şehir hastanelerini vatandaşımızın hizmetine sunduk. Ceddimiz Fatih Sultan Mehmet Han gemileri karadan yürütürken, dünya liderimiz ise, denizin altından tüneller ve demiryolları geçirdi. Aksaray başta olmak üzere Türkiye’nin bütün illerini bağlayan karayolları dünya standartlarına yükseldi” dedi.
Türkiye’nin artık savunma sanayinde söz sahibi olduğunu anlatan Başkan Altınsoy, “AK Parti iktidarımız öncesinde savunma sanayimiz büyük oranda dışa bağımlıyken, son 17 yılda bu oran yüzde 10’a kadar düştü. İnsansız ve silahlı hava araçları, Altay Tankları, Fırtına Obüsleri, Piyade Tüfekleri, uzun menzilli füzeler, MİLGEM kapsamında üretilen savaş gemileri, zırhlı muharebe araçları, ATAK helikopterleri dosta güven düşmana korku salıyor. Sadece Batılı devletlerin çıkabildiği düşünülen uzaya da AK Parti döneminde uzandık. Göktürk 1 ve 2 uyduları uzaydan ülkemizin güvenliğini sağlamaya başlarken, teknolojide de baş döndürücü gelişmeler yaşadık” şeklinde konuştu.
Türkiye’nin nükleer teknolojiye yine AK Parti döneminde tanıştığını ifade eden Başkan Hüseyin Altınsoy, “Türkiye’nin kalkınmasını istemeyen dış güçler ve yerli ihanet odaklarının bütün kumpaslarına rağmen Akkuyu Nükleer Tesisi’nin yapımı sürüyor. Sinop’a inşaa edilecek nükleer tesis için önemli bir mesafe alınırken, Trakya bölgesinde yapılması planlanan tesis için de ciddi adımlar atıldı. 28 Şubat sürecinde üvey evlat muamelesi gören Müslümanlar kardeşlerimiz, AK Parti iktidarıyla birlikte gerçek özgürlüğüne kavuştu. Hiç kimsenin yaşam tarzına müdahale edilmezken, kamusal alandaki başörtüsü yasağına son verdik. Kapanma noktasına gelen imam hatip liseleri yeniden canlanırken, Kur’an kurslarımız da hafızlar yetiştirmeye başladı” ifadelerini kullandı.

AKSARAY

04 Ekim 2019 Cuma

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