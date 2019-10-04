Aksaray’da aylık değerlendirme toplantısı yapıldı

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Aksaray’da kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonun sağlanması, sorunlar ve çözüm önerilerinin görüşüldüğü değerlendirme toplantısı Vali Ali Mantı Başkanlığında gerçekleştirildi.

Polisevinde düzenlenen toplantıda açıklamada bulunan Vali Ali Mantı, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde birlik beraberlik içerisinde işbirliği yapılarak hizmetlerin yürütülmesinin önemini belirtti. Vali Ali Mantı, düzenlenen aylık değerlendirme toplantılarında kurum amirlerinin karşılaşılan sorunlar, eksiklik ve ihtiyaçlarla ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunduğunu bu noktada sorunların çözümü için hep beraber gayret gösterildiğini kaydetti.

Toplantıya Belediye Başkan Vekili Hıfsı Peker, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Seyfullah Sarıgül, İdare Mahkemesi Başkanı Şenol Karadeniz, İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, ASÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, Şehit Önder Güzel Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Niyazi Turgay, İlçe Kaymakamları ve kamu kurum amirleri katıldı.

AKSARAY 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:14

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