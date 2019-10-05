Doktor hastaneye giderken kaza yaptı: 6 yaralı

'Ne olduysa bu bir ay içerisinde oldu'

AKSARAY´da kavşakta iki otomobilin çarpıştığı kazada, 6 kişi yaralandı. Yaralılardan doktor Ayşe Betül Öztürk'ün (37) bir çocuğa müdahale için hastaneye gitmek üzere yola çıktığı belirtildi.

Kaza, saat 03.00 sıralarında Nevşehir kavşağında meydana geldi. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde çocuk cerrahı olarak görev yapan Ayşe Betül Öztürk, ameliyat ettiği çocuk hastayı kontrol etmek için hastaneye gitmek üzere yola çıktı. Öztürk yönetimindeki 38 AC 610 plakalı otomobil, kavşakta Teyyar Kıran (43) yönetimindeki 27 L 5361 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada Doktor Öztürk ile diğer aracın sürücüsü Teyyar Kıran ve yanındaki Kudret Kıran (41), Esma Kıran (16), Tuğba Kıran (20), Fatuma Barre Ali Fatumo (20) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan doktor Ayşe Betül Öztürk, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı.



AKSARAY 05 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:15

GÜNEŞ 06:36

ÖĞLE 12:38

İKİNDİ 15:54

AKŞAM 18:29

YATSI 19:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.