ASÜ Tıp Fakültesi’ndeki öğrenci sayısı 101’e yükseldi

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, Tıp Fakültesi’nde hem öğrenci sayısının giderek arttığını, hem de akademik kadronun genişlediğini söyledi.

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Meram Tıp Fakültesi’ne ve ASÜ Tıp Fakültesi’ne bu yıl katılan öğrenciler için “Beyaz Önlük Giyme Töreni” düzenlendi. Konya’da düzenlenen törende konuşan Rektör Şahin, NEÜ yönetimine, öğrencilerin eğitimlerine sağladıkları katkılar münasebetiyle teşekkür etti. ASÜ Tıp’ın hızla ilerlediğini, bu kapsamda öğrenci sayısının arttığını ve akademik kadronun daha da güçlendiğini belirten Şahin, “ASÜ’ye katılan tüm öğrencilerimizi başarıları münasebetiyle tebrik ediyor, hayırlı bir eğitimöğretim dönemi diliyoruz. Biz, Tıp Fakültemizin ayakları üzerinde duran bir yapıya kavuşması adına samimi şekilde gayret ediyor, imkânları en verimli şekilde kullanmaya özen gösteriyoruz. Sağlık alanındaki her gelişmenin önemli bir toplumsal değeri var. Biz, ilk dönemimizde bu alanda yoğunlaşan çalışmalar yaptık. Yeni dönemde, bu alanda daha da derinleşecek çalışmalar yapmaya devam edeceğiz” dedi. ASÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Namık Özkan da, öğrencilere başarılar diledi ve mesleki bilgilerini her an güncellemeleri gerektiğini anımsattı.

Konuşmaların ardından Rektör Şahin, Dekan Özkan ve akademisyenler, ASÜ Tıp öğrencilerine beyaz önlüklerini giydirdi ve yeni dönem resmen başlamış oldu. Bu yıl 41 öğrencinin daha eğitime başlamasıyla, ASÜ Tıp’taki öğrenci sayısı 101’e yükseldi.

AKSARAY 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:18

GÜNEŞ 06:38

ÖĞLE 12:37

İKİNDİ 15:51

AKŞAM 18:25

YATSI 19:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.