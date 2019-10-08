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Başkan Altınsoy: “Yeni başarı hikayelerini yine biz yazacağız”

İHA

AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, "Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 'Birlik, beraberlik ve Kardeşlik İçin Yeniden Yollara Düşme Vakti' mottosu altında gerçekleştirilen Kızılcahamam'daki 29. istişare kampında önümüzdeki yeni dönemin yol haritasına dair kodları en net şekilde açıkladı" dedi.

Başkan Altınsoy: “Yeni başarı hikayelerini yine biz yazacağız”

AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, “Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 'Birlik, beraberlik ve Kardeşlik İçin Yeniden Yollara Düşme Vakti' mottosu altında gerçekleştirilen Kızılcahamam’daki 29. istişare kampında önümüzdeki yeni dönemin yol haritasına dair kodları en net şekilde açıkladı” dedi.
Türkiye’yi her alanda şaha kaldıran bütün başarılı çalışmaları, yapılamaz denilen reformları, gerçekleştirilemez denilen en dev projeleri, hep milletten aldıkları güçle yaptıklarını dile getiren İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, “Ekonomiden insan haklarına, adliyeden güvenliğe, sağlıktan ulaşıma, eğitimden sosyal devlet olmanın gereği olan değişim ve dönüşümlere kadar, her alanda Türkiye’nin çehresini yine milletimizle değiştirdik” dedi.
Geçmişi şanlı zaferlerle dolu milleti baskılarla, yasaklarla, hizaya sokmaya çalışan tüm seçkinci anlayışların karşısında milletten aldıkları güç ve destekle dik durduklarını vurgulayan Başkan Hüseyin Altınsoy, “Vesayetin belini milletle kırıp gelişme ve kalkınmanın dev hamlelerini milletimiz ile birlikte gerçekleştirdik. İhanet çetelerine karşı milletle mücadele verip irademize, egemenlik hakkımıza göz diken cuntacı odaklara milletçe direndik ve destan yazdık. Yeni dönemde bu bağı dada da güçlendirecek, milletimizin gönlünde olmayı her türlü kazanımın üstünde gören bir anlayış içinde olacağız. Daha iyi makamlara gelmek için değil, toplumsal statümüzü yükseltmek için veya egolarımızı veya çıkarlarımızı tatmin etmek için değil, hakkın rızası için, milletin sevinç ve mutluluğunu, refahını artırmak için, büyük Türkiye idealimize her anlamda ulaşabilmek için durmayacağız. Büyük liderimizin, Genel Başkanımızın da konuşmasında altını net bir şekilde çizdiği gibi, bu yeniden yapılanma sürecinde, çıkarını düşünenlerin, kişisel rant peşinde koşanların, kendisine şahsi istikbal üretmeye çalışanların bu çatı altına yeri yoktur ve olmayacaktır” şeklinde konuştu.
AK Parti’yi AK Parti yapan en önemli özelliklerden bahseden İl Başkanı Altınsoy, “AK Parti, sürekli bir özeleştiri anlayışı içinde olup hata yanlışları sürekli muhasebe edip her dem yeniden değişimi, yeniden tazelenmeyi ve yeniden dirilişi başarabilen bir dinamizme sahip oluşudur. İşte bu ruhla yeni dönemi idrak edeceğiz. Bu zamana kadar önümüze çıkan tüm engellere, oyunlara, iç ve dış kumpaslara rağmen hedeflerimize nasıl bir bir ulaştıysak, 2023 hedefimize de aynı ruhla ulaşacağız inşallah. Yeni umutların yegane adresi yine biz olacağız, yeni başarı hikayelerini yine biz yazacağız. Birlik, dirlik ve kardeşlik içinde, Türkiye’yi daha müreffeh, daha aydınlık ve daha güzel yarınlara yine biz taşıyacağız. Çünkü bizim adımız AK Parti, çünkü bizim liderimiz Recep Tayyip Erdoğan!” açıklamasında bulundu.

AKSARAY

08 Ekim 2019 Salı

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