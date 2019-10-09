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Aksaray Belediyesi, "Herkes Okusun" diye kitap fuarı açtı

İHA

Aksaray Belediyesi, "Herkes okusun" sloganıyla Pazar Semt Pazarında Kitap Fuarı açtı.

Aksaray Belediyesi, "Herkes Okusun" diye kitap fuarı açtı

Aksaray Belediyesi, “Herkes okusun” sloganıyla Pazar Semt Pazarında Kitap Fuarı açtı.
Kitapseverlerle yazarın buluştuğu kitap günlerinde her gün farklı yazarlar söyleşi programları düzenleyecek. Yazarlar, kitaplarını okurları için imzalıyor. Birbirinden seçkin yazarların ve yayınevlerinin katıldığı Kitap Fuarı vatandaşlardan ve özellikle öğrencilerden yoğun talep gördü. Geçtiğimiz hafta başı açılan fuarın resmi açılışı yapıldı.
Binlerce kitabın ver aldığı Kitap Fuarının açılışında bir konuşma yapan Aksaray Valisi Ali Mantı, etkinliğin çok güzel olduğunu belirterek belediyeye teşekkür etti. Vali Mantı, “Güzel bir katip fuarı olmuş. Belediyemizi tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Türkiye’nin saygı duyduğu, sevdiği, fikirlerine değer verdiği yazarlarımız geliyor. Bunların kendileri ve eserleri ile Aksaray halkımızın buluşması gayet güzel bir gelişme” diye konuştu.

“Okuyan bir millet olma yolunda devam ediyoruz”
Belediye Bakanı Evren Dinçer ise insanları okumaya teşvik ettiklerini ve bu anlamda da fuarın yoğun ilgi gördüğünü belirterek, bundan büyük memnuniyet duyduğunu kaydetti. Başkan Dinçer, “Başladığı günden beri çok yoğun bir ilgiyle karşı karşıyayız. Vatandaşlarımız sonuna kadar bu kitap günlerini destekliyorlar. Bu organizasyona katılım sağlıyorlar. 70’e yakın yayın evimiz var. 19 tane yazarımız, yerel ulusal basında yer alan bizim yazarlarımız da katılım sağlıyorlar. Bu sene bu şekilde gerçekleştirdik, inşallah ilerleyen yıllarda bu organizasyonu daha kapsamlı, daha güzel, etraflı bir şekilde gerçekleştireceğiz. Okumayı teşvik ediyoruz. Okuyan bir millet olma yolunda devam ediyoruz. Bire bir sayım yapmıyoruz fuarda ama günde 20 bine yakın ziyaretçi geldiğini söylüyorlar. Çok yoğun bir ilgi var. Bu tip faaliyetlerin sürdürülmesi noktasında bize cesaret veriyor. İnşallah bundan sonraki yıllarda daha da geliştirerek sürdüreceğiz” dedi.
Kitap fuarına katılan öğrenciler ise fuarı çok güzel bulduklarını belirterek, kendilerine çok faydalı bir fuar olduğunu söylediler. Rehber Öğretmeni Gülizar Aktaş ise, “Öğrenciler çok ilgiyle, severek geziyorlar fuarı. Tabi çok önemli kitap okumak adına. Teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından fuarın açılış kurdelesi Aksaray Valisi Ali Mantı, Belediye Başkanı Evren Dinçer, Emniyet Müdürü Murat Kolcu, Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, ATSO Başkanı Cüneyt Göktaş, SGK İl Müdürü Bilal Akgün, İŞKUR İl Müdürü Mahmut Akkuş, Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, daire müdürleri, STK başkanları tarafından kesildi.

AKSARAY

09 Ekim 2019 Çarşamba

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