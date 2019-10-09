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Altınsoy: “Şanlı ordumuzun yanındayız”

İHA

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna gerçekleştirmeyi planladığı operasyona ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumak adına yapılması amaçlanan operasyonda Mehmetçiğin yanında olduklarını söyledi.

Altınsoy: “Şanlı ordumuzun yanındayız”

Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna gerçekleştirmeyi planladığı operasyona ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, Türkiye’nin sınır güvenliğini sağlamak ve Suriye’nin toprak bütünlüğünü korumak adına yapılması amaçlanan operasyonda Mehmetçiğin yanında olduklarını söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından “Bir gece ansızın gelebiliriz” mesajıyla tüm dünyaya mesaj vererek Fırat’ın doğusundaki terör guruplarını temizlemeye yönelik operasyonda artık sona gelindiğini kaydeden AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, Türk Silahlı Kuvvetlerimizce “Operasyon için tüm hazırlıklar tamam” açıklamasında bulundu. Operasyonun başarılı ile sonuçlanacağını, duaları ile Mehmetçiğin yanında olduklarını ifade eden İl Başkanı Altınsoy, Türkiye’nin operasyonu güçlü bir şekilde yöneteceğine dikkat çekerek, “Ülkemizin güvenliği ve geleceğini garanti altına alması adına önemli bir çalışma aylardan beri sürdürülüyor. Bu çalışma başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve tüm bakanlarımız, güvenlik teşkilatımız her yönü ile bu operasyonun hazırlıklarını yapmışlardı. Türkiye sınırı dışında kendisini tehdit eden unsurlara karşı önlemleri almaz ise uzun yıllar ülkenin başı ağrımaktaydı. Geçmiş yıllarda yaşanmış pek çok olayda bunu gördük. Bundan öncesi yapılan Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı operasyonunda da belirli bölgelerin temizlenmesi, Türkiye’nin güvenlik kazanması ve oralara giden Suriyeliler ile süreçler yönetilmişti. Fırat’ın doğusuna operasyon yapılacak olması Türkiye ve Suriye açısından önemli. Oradaki terör gruplarının bölge insanların günlük hayatlarını alt üst eden durum ortadan kalması açısından önemli bir operasyon. Bu nedenle bu operasyona topyekun milletçe destek olacağız. Ülkenin bekası ve geleceği açısından önemli bir harekat. Cenabı Allah’tan ordumuza başarılar diliyorum. İnşallah güvenlik güçlerimizin burunları kanamadan bu operasyon gerçekleşir, o bölge huzura kavuşur. Barış koridoru tesis edilmiş olur. Zaten barış için yapılan bir çalışma. Türk Silahlı Kuvvetleri bugüne kadar her vakitte mazlumun yanında olmuştur. Savaşın değil barışın teminatı olan ordumuz ve ülkemiz inanıyoruz ki, bölgede on yıllardır beklenen huzur ortamını temin edeceklerdir. Uluslararası kamuoyunda da Türkiye’nin haklılığı ortada. Komuta kademesinden başlayarak harekata katılacak olan tüm güvenlik güçlerimize, Mehmetçiklerimize, özel harekatçılarımıza, şimdiden başarılar diliyorum. Rabbim her daim onlarla olsun, onları korusun, mansur ve muzaffer eylesin. Desteğimiz ve dualarımız her zaman onlarladır. Cenapı Allah yar ve yardımcıları olsun” dedi.

AKSARAY

09 Ekim 2019 Çarşamba

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