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Aksaray ve İstanbul’da kaçak cep telefonu operasyonu: 2 tutuklama

İHA

Aksaray ve İstanbul'da gümrük kaçağı cep telefonu ve aksesuarlarını piyasaya süren 4 kişiye yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 3 şüpheli kaçak telefon ve aksesuarlar ile yakalandı. Bir kişinin firar olduğu operasyonda mahkemeye çıkarılan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aksaray ve İstanbul’da kaçak cep telefonu operasyonu: 2 tutuklama

Aksaray ve İstanbul’da gümrük kaçağı cep telefonu ve aksesuarlarını piyasaya süren 4 kişiye yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 3 şüpheli kaçak telefon ve aksesuarlar ile yakalandı. Bir kişinin firar olduğu operasyonda mahkemeye çıkarılan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri Aksaray ilinde 2 şüphelinin gümrük kaçağı cep telefonu ve aksesuarlarını piyasaya süreceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen KOM ekipleri H.K. (45) ve S.A. (20) isimli 2 şüpheliyi takibe aldı. Teknik takip sonucunda şüphelilerin İstanbul’da M.N.B. (42) ve İ.B. (38) isimli şahıslarla gümrük kaçağı cep telefonu ve aksesuarları ile ilgili temin ve pazarlık yaptığını tespit eden KOM ekipleri, teknik ve fiziksel takibin ardından yeterli delil ve bulguların tamamlanması üzerine operasyon için düğmeye bastı. Aksaray merkezli olarak İstanbul’da da gerçekleştirilen operasyonlarda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Dördüncü şüpheli olan ve İstanbul’da bulunan İ.B. (38) isimli şahıs halen firar olarak aranırken, şüphelilerin Aksaray ilinde ve İstanbul’daki adreslerinde yapılan aramalarda 31 adet gümrük kaçağı cep telefonu ve 565 adet gümrük kaçağı cep telefonu ekranı ele geçirdi. Olayla ilgili Aksaray İl Emniyet Müdürlüğünde sorguları tamamlanan şüphelilerden H.K. ve M.N.B. isimli 2 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, S.A. isimli şahıs ise serbest kaldı. Olayla ilgili İ.B. isimli şahıs firari olarak aranıyor.

AKSARAY

09 Ekim 2019 Çarşamba

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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