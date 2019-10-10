Aksaray'da hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı

Aksaray'da evlerden elektronik eşya ve hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Laleli Mahallesi, Çiftlik Mahallesi ve Cumhuriyet Mahallesinde meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar sonucunda hırsızlığı İbrahim B. (18) ile Hakan Y. (21) isimli şahısların yaptığı tespit edildi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından 2 şüphelinin ev adresine operasyon düzenleyen polis ekipleri, şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda çok sayıda hırsızlık malzemesi ele geçirildi. Emniyetteki sorgularının ardından Aksaray Adliyesine sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ele geçirilen malzemeler sahiplerine teslim edildi.

AKSARAY 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:20

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