Altınsoy: “Şanlı Tarihimize Yeni Bir Sayfa Daha Ekleyeceğiz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Altınsoy: “Şanlı Tarihimize Yeni Bir Sayfa Daha Ekleyeceğiz”

İHA

AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, "Biz sabrettik, mücadele ettik, sonunda kendi göbeğimizi kendimiz kesmekten başka çaremiz kalmadı. İnşallah 'Barış Pınarı Harekatı'yla şanlı tarihimize yeni bir sayfa daha ekleyeceğiz" dedi.

Altınsoy: “Şanlı Tarihimize Yeni Bir Sayfa Daha Ekleyeceğiz”

AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, "Biz sabrettik, mücadele ettik, sonunda kendi göbeğimizi kendimiz kesmekten başka çaremiz kalmadı. İnşallah ‘Barış Pınarı Harekatı’yla şanlı tarihimize yeni bir sayfa daha ekleyeceğiz” dedi.
PKK’nın desteklenip büyütülerek Türkiye’nin üstüne salındığına dikkat çeken AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, “Türkiye’nin dizleri üstüne çökeceğini sandılar ama başaramadılar. Tehditleri kaynağında kurutmak üzere harekete geçtik. Son 4 yılda 7 bin 500 sınırlar içinde toplam 16 bin teröristi etkisiz hale getirdik. Şimdi de Fırat’ın doğusunda başarıya ulaşacağına inandığımız Barış Pınarı Harekatı’nı başlattık. Türkiye’nin yaptığı diğer operasyonlar gibi amaç Suriye’nin toprak bütünlüğüne katkıda bulunmak. Şu anda DEAŞ’a PKK’ya YPG’ye karşı bu mücadeleyi tüm onurumuzla sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.
İl Başkanı Altınsoy, “Suriye toprakları üzerinde onlarca yabancı gücün adeta cirit attığı bir dönemde Türkiye’nin terör yapılanmasını engellemek için başlattığı bu harekata yönelik eleştirileri asla kabul etmiyoruz. Tek amacımız Suriye’yi işgale çalışan ve Türkiye’nin huzur ve güvenliğine karşı tehlike oluşturan DEAŞ, YPG, PYD gibi terör örgütleriyle. Kürt kardeşlerimizle sorunumuz yok. Ülkemizde 3,6 milyon Suriyeli sığınmacı var. Bizim operasyonumuzu bir işgal hareketi diye nitelendirmeye çalışırlar ise kapıları açarız 3,6 milyon mülteciyi göndeririz. Bizim sınır ötesi harekatın altında güneyimizde terör devletini engellemek var. Biz buna çalışıyoruz ve fırsat veremeyiz” diye konuştu.
Türkiye’nin sonuna kadar sabrettiğini kaydeden Altınsoy, “Sonunda kendi göbeğimizi kendimizin kesmesinden çarenin kalmadığını gördük. Barış Pınarı Harekatı, Tel Abyad ve Resulayn bölgesinde devam ediyor. Harekat başladığı saatten şu ana kadar 109 terörist öldürüldü. Terör örgütü yandaşları Türkiye sivilleri bombalıyor diye ayağa kalktılar. Bombayı atan kendileri olduğunu çok iyi biliyoruz. Sırtını Pkk, Ypg’ye dayayanların, ordumuzu işgal gücü olarak göstermeleri asla kabul edilemez. Bu edepsizliktir. İşgal varsa o sizin maharetinizdir. Siz bulunduğunuz yerlerde binaları tünellerle açmak suretiyle oralarda sorgulama hücreleri kuracak kadar alçaksınız. Türkiye’de bu tür yerleriniz kalmayınca Suriye’de tüneller açtınız. Allah’ın izni ile oraları da başlarına yıkacağız. İnşallah ‘Barış Pınarı Harekatı’yla şanlı tarihimize yeni bir sayfa daha ekleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

AKSARAY

10 Ekim 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:20
  • GÜNEŞ 06:40
  • ÖĞLE 12:36
  • İKİNDİ 15:48
  • AKŞAM 18:22
  • YATSI 19:38
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Barış Pınarı Harekatına Aksaray Belediyesinden anlamlı destek
YEREL HABERLER Barış Pınarı Harekatına Aksaray Belediyesinden ...
Motosikletle hastaneye giden çift kazada yaralandı
YEREL HABERLER Motosikletle hastaneye giden çift kazada yaralandı
Aksaray Emniyeti, Barış Pınarı Harekatı kapsamında güvenlik tedbirlerini artırdı
YEREL HABERLER Aksaray Emniyeti, Barış Pınarı Harekatı kapsamında ...
Şah damarına kadar uzanan kitle ameliyatla alındı
YEREL HABERLER Şah damarına kadar uzanan kitle ameliyatla alındı
Aksaray'da hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Aksaray'da hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı
Kazada yaralanan yaşlı adam polise bisikletini sordu
YEREL HABERLER Kazada yaralanan yaşlı adam polise bisikletini sordu
ASÜ öğrencilerinden kitap fuarına yoğun ilgi
YEREL HABERLER ASÜ öğrencilerinden kitap fuarına yoğun ilgi
Kamyonet kasasında asılı tehlikeli yolculuk yürekleri ağza getirdi
YEREL HABERLER Kamyonet kasasında asılı tehlikeli yolculuk yürekleri ...
Aksaray ve İstanbul’da kaçak cep telefonu operasyonu: 2 tutuklama
YEREL HABERLER Aksaray ve İstanbul’da kaçak cep telefonu operasyonu: ...
Altınsoy: “Şanlı ordumuzun yanındayız”
YEREL HABERLER Altınsoy: “Şanlı ordumuzun yanındayız”
Aksaray Belediyesi, "Herkes Okusun" diye kitap fuarı açtı
YEREL HABERLER Aksaray Belediyesi, "Herkes Okusun" diye kitap fuarı ...
Başkan Altınsoy: “Yeni başarı hikayelerini yine biz yazacağız”
YEREL HABERLER Başkan Altınsoy: “Yeni başarı hikayelerini yine biz ...
ASÜ Tıp Fakültesi’ndeki öğrenci sayısı 101’e yükseldi
YEREL HABERLER ASÜ Tıp Fakültesi’ndeki öğrenci sayısı 101’e yükseldi
Polisi darp edip kaçan zanlı seken kurşunla hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Polisi darp edip kaçan zanlı seken kurşunla hayatını ...
'Dur' ihtarına uymadı, polisin silahından çıkan kurşunla öldü
YEREL HABERLER 'Dur' ihtarına uymadı, polisin silahından çıkan ...
Aksaray’da hayvanlara şap aşılama çalışması başladı
YEREL HABERLER Aksaray’da hayvanlara şap aşılama çalışması başladı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X