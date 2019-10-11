Aksaray OSB Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı

Trump'tan bir açıklama daha! "3 seçeneğimiz var"

İstanbul da hissetti! Bir deprem daha

Aksaray Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Toplantısı Vali Ali Mantı başkanlığında Valilik makamında gerçekleştirildi.

Aksaray Belediye Başkanı OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Evren Dinçer, Yönetim Kurulu Üyeleri İmdat Altuntaş, Ramazan Okutan, Seyfettin Karagöz ile OSB Müdürü Ayhan Ermiş’in katıldığı toplantıda yatırımlarını tamamlayarak üretime geçen fabrikaların tapu talepleri ile mevcut OSB Bölgesinin ve genişleme bölgesi altyapı çalışmaları hakkında değerlendirmeler yapıldı. Yatırımcılardan gelen talepler ile bölgenin sorun ve eksiklikleri ile ilgili görüşmelerin yapıldığını belirten Vali Ali Mantı; el birliği içerisinde bölge ile ilgili, yatırımcıların talepleri ile ilgili konularda gereken çalışmaları yapma gayretinde olduklarını bildirdi.

AKSARAY 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:20

GÜNEŞ 06:41

ÖĞLE 12:36

İKİNDİ 15:47

AKŞAM 18:20

YATSI 19:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.